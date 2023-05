Marcela Tinayre mandó al frente a Chiche Gelblung con una desopilante anécdota: “Me dejó una ex en mi casa”

escuchar

Este lunes volvió a la pantalla de América Polémica en el Bar, pero esta vez con equipo renovado. Tal como se confirmó semanas atrás, Marcela Tinayre se puso al frente de la conducción del ciclo en una mesa cuyos lugares están ocupados por Marcelo Polino, Flavio Mendoza, Gabriel Schultz, Eliana Guercio, Samuel “Chiche” Gelblung y Walter “Alfa” Santiago, el polémico exparticipante de Gran Hermano (Telefe) que debutó como panelista. Pero, durante la emisión del martes salieron algunos trapitos al sol: Tinayre recordó una desopilante anécdota con Gelblung que tuvo lugar en Francia. Según aseguró, le dejó una exnovia instalada en su propia casa.

El contenido del programa es fiel a su propio nombre. En la vuelta a la pantalla chica, Schultz y Santiago protagonizaron un fuerte cruce por el uso de las pistolas Taser que fueron anunciadas por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. En el segundo programa, salieron a la luz secretos que involucraban a Tinayre, Gelblung y una ex de él.

El nuevo equipo de Polémica en el Bar debutó en América TV el lunes America TV

Todo comenzó a raíz de un vivo, vía Instagram, que realizó María Eugenia “la China” Suárez desde Río de Janeiro, al que se sumó su expareja Nicolás Cabré y su hija en común Rufina. Marcelo Polino planteó en la mesa si se podía ser amigo de un ex y la conductora aseguró que es “re amiga” de los suyos, y que se los deja en claro de antemano: “Hago una fiesta de cumpleaños e invito a exmaridos, amantes, todo”.

Al escucharla, Gelblung opinó al respecto, pero antes de que pueda continuar con sus comentarios, la conductora lo interrumpió y aprovechó para exponerlo con algo sacado del baúl de los recuerdos. “Chiche me dejó una ex en una casa mía”, reveló mientras el periodista agachaba la cabeza y se tapaba la cara con la mano, como si anticipara lo que estaría por suceder en cuestión de segundos.

“No saben lo que fue. Él me dijo, ‘tengo que ir a hacer una nota y vengo’. Yo vivía en Francia en ese momento y él me vino a visitar con esta ex. Y le dije, ‘bueno, si te tenés que ir, que ella se quede en casa’”, explicó la hija de Mirtha Legrand. En tanto, su amigo sostuvo que tenía “borrado” ese recuerdo, pero ella dejó en claro que ese no era su caso.

Marcela Tinayre mandó al frente a Chiche

“Esa ex fumaba, entonces me dejaba los puchos apoyados, me quemó todos los muebles. Yo lo llamaba y no lo encontraba por ningún lado”, le reprochó Tinayre, a lo que su colega le respondió: “Estaba trabajando”. Sin embargo, su justificación no sonó del todo convincente para el resto de la mesa.

Chiche Gelblung, recordó la situación con su ex y limitó sus comentarios al respecto (Foto: Captura América)

Pero, la mala experiencia para Marcela no quedó ahí. “Lo peor es el día que le digo: ‘Fulana, qué gracioso tenemos la misma pollera’. Ella me dice: ‘No, es la tuya’”, dando a entender que se la había usado sin permiso. “No sabés lo que fue para sacarla. Tuvieron que intervenir varias personas. Él nunca volvió”.

En tanto, el resto del equipo le insistía al conductor de Hola Chiche para que hiciera su descargo, pero él solo se limitaba a sonreír, dejando en claro que le historia era cierta y argumentando que el asunto prescribió. “Él no se defiende, porque prescribió”, sostuvo finalmente Tinayre y terminó dándole la razón a Gelblung con mucho humor.

LA NACION