Tras su separación, Candelaria Tinelli le dedicó un inesperado mensaje a Coti: “Ya no quiero mas quilombo mediático”

Después de tres años de noviazgo, Candelaria Tinelli y Coti Sorokin le pusieron un final definitivo (al menos por ahora) a su relación. La noticia llegó después de varias semanas llenas de rumores de crisis, distanciamientos e, incluso, infidelidades de parte del músico. Sin embargo, luego de protagonizar un picante cruce mediático, “Lelé” decidió utilizar sus redes sociales para compartir unas sentidas palabras sobre su vínculo.

Tres meses después de su más reciente reconciliación y luego de mostrarse vacacionando separados en Punta del Este, Coti y Cande Tinelli finalmente enfrentaron los rumores al confirmar su separación. Poco después de que trascendiera la noticia, el músico dio una nota con LAM (América) en donde desmintió las versiones de infidelidad y habló sobre la costumbre de su ex de “subir y borrar” posteos a las redes sociales de manera impulsiva. Días más tarde, fue ella quien dialogó con el mismo magazine y dejó en claro que su ex “no la había cuidado” con sus dichos. “Lo que más le importa es quedar bien parado”, disparó.

A pesar de que ese tenso intercambio mediático dio a entender que el final de la relación no se dio en buenos términos, en las últimas horas la hija de Marcelo Tinelli quiso enviar un mensaje conciliador a través de sus Historias de Instagram.

“Hace unos días quiero subir esto, pero ya no quiero mas quilombo mediático. Pero siento que por respeto a la relación que tuve con mi ex (y por que de verdad no va con mi estilo, con lo que soy, ni con mis valores), que más allá de los problemas normales como los hay en toda pareja, quería dejar en claro que fue una relación hermosa, llena de cosas increíbles que solo él y yo sabemos”, expresó.

Y explicó: “Hoy no funciona, ¡pero nos queremos mucho! Públicamente quiero decir que lamento que se haya armado tanto lío y se haya ensuciado tanto todo”. A modo de cierre, agregó: “Sos una buena persona Coti. Te quiero mucho”. Por su parte, el intérprete de “Nada fue un error” compartió la publicación junto a un emoji de un corazón, dando a entender que el sentimiento es mutuo.

Días después de que se confirmara la separación, Cande Tinelli habló con LAM y mostró su lado más vulnerable. Sobre cómo se encuentra a nivel emocional, dijo: “Estoy bien, tranquila. Le deseo lo mejor siempre y yo realmente me siento mucho mejor. Volví a ser yo, en el sentido de que pude recuperar momentos míos con mis amigos, que no lo podía hacer, con mi familia, sola. Me siento libre”.

En la misma línea, expuso su necesidad de hablar sobre el tema para que no les suceda a otros: “A veces las mujeres dejamos de ser por el otro, para que no se enoje, que no te deja subir fotos, la ropa, que no se te vea nada, que si alguien te comenta algo... Básicamente, dejás de ser vos”.

“Creo que cuando uno está enamorado, está un poco cegado y después, cuando te lo va diciendo, la gente de afuera, empezás a abrir los ojos. Capaz estaba enroscada y ahora viéndolo más de afuera puedo decir que es así”, reflexionó. “No le echo la culpa a él, en gran parte también es culpa mía. Para mí es un aprendizaje enorme y espero que todas las mujeres puedan salir de eso y no permitir ese abuso”, manifestó.

