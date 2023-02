Cande Tinelli se cansó de los rumores de un nuevo romance y lanzó un contundente pedido

escuchar

En 2023 comenzó turbulento para Candelaria Tinelli en cuestiones del corazón. Tras varios años de inagotables idas y vueltas y hasta rumores de campanas de boda, la cantante confirmó su separación de Coti Sorokin. En este sentido, también dejó en claro que la ruptura no se dio en buenos términos y que las posibilidades de una vuelta, al menos de su parte, eran escasas. Pero, en las últimas horas volvió a pronunciarse en las redes sobre su situación sentimental e hizo un contundente y explícito pedido.

Con el paso del tiempo, la hija de Marcelo Tinelli se convirtió en una influencer de moda y referente en las redes sociales. Cuanta con más de cuatro millones y medio de seguidores en Instagram y con frecuencia publica intimidades de su día a día, desde sus osados looks, hasta viajes, reuniones familiares y producciones de fotos. Sin embargo, recientemente las usó para referirse a los rumores que aseguran que habría encontrado nuevamente el amor.

Tras varias idas y vueltas, Coti Sorokin y Cande Tinelli anunciaron el fin de su relación Instagram candelaria Tinelli

Durante un par de años, Cande y Coti fueron una de las parejas más reconocidas del medio. Si bien tuvieron algunos traspiés sentimentales, trabajaron juntos en Canta conmigo ahora (eltrece) y afianzaron su vínculo hasta que el amor llegó a su fin y, por el momento, parecería que de manera definitiva.

La foto que compartió Santiago Urrutia que alimentó los rumores de romance con Cande Tinelli (Foto: Instagram @santi_urrutia)

Tras su ruptura, con el intérprete de “Nada fue un error” a “Lelé” se la involucró sentimentalmente con el piloto automovilístico Santiago Urrutia. Incluso los rumores resonaron aún con más fuerza a partir de una imagen que él compartió en su Instagram, por lo que se especuló que entre ellos podría haber más que solo buena onda. Pero, una vez más, y fiel a su estilo, ella salió a callarlos y fue tajante respecto a su vida personal.

“Les pido por favor a los medios que dejen de decir que ‘estoy de novia’. No tengo nuevo novio. Estoy soltera”, escribió en una Historia de Instagram y en este sentido agregó: “Disfrutando el momento. A eso vinimos a esta vida”. De esta manera negó públicamente, al menos por hora, un noviazgo con el piloto uruguayo.

El contundente pedido de Cande Tinelli respecto a los rumores de un nuevo romance (Foto: Instagram @candelariatinelli)

El mensaje de Cande Tinelli a Coti Sorokin tras la separación

Así como en las últimas horas, la influencer se hizo eco respecto a los rumores que la posicionaban como protagonistas de un nuevo romance, en las últimas horas también salió a hablar de su ruptura con Coti con un contundente mensaje: “Hace unos días quiero subir esto, pero ya no quiero más quilombo mediático. Pero siento que por respeto a la relación que tuve con mi ex (y porque de verdad no va con mi estilo, con lo que soy, ni con mis valores), que más allá de los problemas normales como los hay en toda pareja, quería dejar en claro que fue una relación hermosa, llena de cosas increíbles que solo él y yo sabemos”.

En esta misma línea, Lelé agregó: “Hoy no funciona, ¡pero nos queremos mucho! Públicamente, quiero decir que lamento que se haya armado tanto lío y se haya ensuciado tanto todo”. Por último, le habló directamente a su ex: “Sos una buena persona Coti. Te quiero mucho”.

