Desde la muerte de Diego Maradona, la herencia pasó a ser una de las cuestiones principales que se disputa su entorno, y una de las que más polémica generaron. Y la situación empeoró cuando se supo que podría haber firmas falsas del Diez en algunos de los documentos que estaban a su nombre.

Al respecto, Guillermo Coppola mencionó que Maradona se ponía furioso cuando se enteraba que alguien había falsificado su firma o firmaba en nombre de él. En diálogo con Guido Kaczka en No está todo dicho (La 100), el empresario calificó de "gravísima" la falsificación que se le adjudicó al doctor Leopoldo Luque.

"Es gravísismo. Diego veía una camiseta que no estaba firmada por él y a la persona que la tenía puesta o que se la mostraba le decía: 'Esa camiseta no la firmé yo. Es falsa'", dijo Coppola.

La sospecha de que la firma de Maradona había sido falsificada surgió cuando, en el marco de la causa donde se investigan las circunstancias que rodearon la muerte del exentrenador de la selección argentina, ocurrida el 25 de noviembre pasado, fue allanada la casa de Luque, en Adrogué, en el partido bonaerense de Almirante Brown.

"En mi época firmabas algo por él y te la sacaba", agregó Coppola. El exrepresentante aclaró que "si era una camiseta, te lo hacía sentir para hacer quedar mal al que te la había dado. ¿Entendés? Y te decía: 'No firman por mi. No firman por mi'".

Un peritaje caligráfico confirmó que la firma de Maradona con la que solicitó la historia clínica al Sanatorio Olivos es falsa y se complicó la situación del neurocirujano y médico personal del Diez. La documentación fue solicitada con la presunta firma falsificada por Luque en septiembre de 2020.

Mario Baudry habló de las firmas falsas

Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, realizó una serie de pericias para comprobar la posible falsedad de las firmas. En Nosotros a la mañana (eltrece), el abogado reveló inesperados detalles sobre quién podría estar detrás de todo esto.

"De todos los documentos con firma apócrifas de Maradona que ustedes encontraron, ¿puede ser que la mayoría de ellos tenía la cesión de dinero a una sola persona o a una sola empresa?", preguntó el periodista Gastón Marote al abogado.

"Si. En los audios y en los videos de Diego dice que no, pero después en los hechos y los papeles que hay que sí. El que aprieta el botón de esa transferencia no es Diego", dijo Baudry.

"¿Puede ser Matías Morla esa persona?", preguntó Marote. Sin embargo, la respuesta del abogado sorprendió a los presentes. "No, Matías es el apoderado y es el que gestionaba con su gente todo esto, pero tiene otras connotaciones mucho más profundas, y como es una causa que la sigue todo el mundo yo trato de ser prudente y no dar nombres hasta que el juez no cite a indagatoria, una vez que se haga, ahí se van a enterar y muchos se van a amargar", aclaró Baudry.

Además, el abogado se refirió a la fortuna del Diez, y la supuesta herencia que dejó a sus hijos. "No sé cuánto habrá ganado en toda su carrera, pero por los documentos que tengo, me consta que en los últimos años ganó más de US$ 150 millones, y cuando falleció él tenía solo US$ 7 millones y ningún inmueble", reveló.