Guillermo Coppola se refirió a la salud de Diego Maradona y cómo lo vio durante la última etapa de su vida Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de enero de 2021 • 10:20

Pasaron dos meses de la muerte de Diego Maradona y su despedida aún conmociona al país. En su círculo íntimo, Guillermo Coppola fue una de las personas que se mostró más afectada por la pérdida del ídolo deportivo. Ahora, el empresario contó cómo era el ánimo del Diez en los momentos previos a su partida.

Recientemente, se supo que podría haber firmas falsas de Maradona en algunos de los documentos que estaban a su nombre. En diálogo con Guido Kaczka en No está todo dicho (La 100), Coppola mencionó que Maradona se ponía furioso cuando se enteraba de que alguien había falsificado su firma o firmaba en nombre de él. Así, calificó de "gravísima" la falsificación que se le adjudicó al doctor Leopoldo Luque.

Ahora, el exrepresentante de Maradona estuvo como invitado en el programa de Mauro Viale y respondió a una fuerte pregunta del conductor. "¿Diego se dejó morir?", indagó Viale. "¡Qué pregunta!", respondió Coppola, sorprendido. "El día de su cumpleaños, esa salida a la cancha. Ese no era Diego, era un Diego que ya no estaba", añadió.

El exrepresentante de Diego Maradona estuvo como invitado en el programa de Mauro Viale y respondió a una fuerte pregunta del conductor: "¿Diego se dejó morir?"

Guillermo habló de la presencia de Diego en el homenaje que el Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata le hizo al futbolista cuando cumplió 60 años. "Si vos ves ese Diego decís 'ese Diego no quiere más'. Imposible que saliera así a pisar una cancha de fútbol. Eso me hace pensar que no es más él", señaló. "¡Diego no te salía a una cancha así! No podía caminar. Saludó en un momento y se agarra de la persona que lo acompaña. Un hombre que rompía las redes, que corría ese verde que tan feliz lo hacía. No era Diego", añadió.

Finalmente, Coppola lanzó una de sus frases más contundentes al reflexionar sobre el ánimo con el que Maradona vivió los últimos días de su vida. "Vos me hacés esa pregunta y ante lo que vi, de ese Diego... Y, por ahí se entregó", manifestó.