"Hay que quedarse en casa. No hay vuelta. Es el único camino para poder contener el virus en este momento", dice Santaolalla desde California

Para Gustavo Santaolalla hay que quedarse en casa. "No hay otra solución. Hay que quedarse. No hay vuelta: es el único camino para poder contener el virus en este momento", dice desde California, Estados Unidos, donde vive junto a su pareja Alejandra. Hasta que el coronavirus comenzó a expandirse por el continente Santaolalla no estaba mucho en casa. De hecho, la explosión latinoamericana de la pandemia lo tomó en el medio del arranque de la gira Gracias Totales de Soda Stereo. Hoy, divide el tiempo en el hogar entre algunas pocas tareas: trabajar, meditar y estar con su familia. "Trato siempre de mantener el equilibrio".

¿Qué reflexión te merece este momento de la humanidad?

Es un momento muy especial e importante. Es raro, extraño. Estas crisis son las que pueden producir grandes cambios. Estamos frente a algo que ha tocado a todo el planeta y que nos pone en una situación muy especial. Creo que como muchas cosas que están ocurriendo tiene dos caras. En algunas personas saca lo mejor y en otras lo peor. Esta contradicción que tenemos y somos los seres humanos está teniendo su máxima expresión. Se van a producir cambios muy profundos, algunos estarán orientados para el bien, porque mucha gente se va a replantear muchas cosas sobre el valor de la vida, y otras van a empujar hacia mal, a sacar provecho de esto.

¿Seguís la situación de Argentina?

Lo que se está haciendo en Argentina es realmente loable. Cuando ves que hay presión de parte de ciertos sectores de la sociedad para que se vuelva a salir al trabajo es irresponsable. Hay gente que estudia esta situación. Acá estamos igual y con un problema bastante serio, porque desafortunadamente quienes manejan este país han tardado en reaccionar y no tomaron el mismo camino que por suerte se está llevando a cabo en Argentina.

Tenés relación el presidente Alberto Fernández. ¿Hablás con él?

Tengo relación con Alberto desde hace tiempo y mantengo comunicación con él. Es una persona muy cuidadosa, que siempre contesta. Siempre está presente, aunque tiene tareas importantísimas. Algunas veces le mando un mensaje apoyando alguna cosa o haciéndole notar algo, pero en realidad mantengo mucho respeto a esa relación. Es una persona a la que admiro y me siento muy orgulloso de que sea nuestro presidente. Tengo mucha confianza en que va a sacar al país adelante. Confío muchísimo en su visión y en sus ganas de hacer las cosas.

Hace poco reeditaste GAS . ¿Por qué esa decisión y por qué ese disco en particular?

Estoy muy feliz de haberlo reeditado, es un álbum muy querido y que tiene canciones muy importantes para mí. En la época en que lo hice estaba muy abocado a mi sello SURCO, con el que nos iba muy bien, por lo que demandaba casi todo mi tiempo. Sabía que mis ocupaciones con el sello me iban a impedir promocionar el álbum y hasta incluso armar una banda para tocarlo. Tenía dos opciones, hacerlo de todas maneras y que quedara de algún modo un testimonio de mis composiciones o directamente no hacerlo. Y decidí sacarlo. Fue un disco hecho en casa, grabado en el sótano. Prácticamente todos los instrumentos fueron tocados por mi y algunos por Anibal Kerpel. Logramos un sonido que me encanta, y ahora con la remasterización de Aníbal es sumamente potente, con un sonido abrasivo.

Antes de la suspensión masiva de actividades estabas participando de la gira de Soda Stereo. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue un tremendo honor estar en la aventura que armaron Zeta y Charly. Sé por boca de ellos que tuvieron mucha gente que no estaba de acuerdo y sin embargo fue artísticamente un suceso. El público fue impresionante en los shows en los que participé presencialmente (los de Lima y México, en Colombia estuve por video). Fue una experiencia muy linda la convivencia que tuvimos con todos los demás músicos y cantantes que participaron. Y fue lo último que llegamos a hacer, ya se estaban suspendiendo las actividades en las que había mucha gente.

¿En qué estás trabajando hoy?

Tengo un pequeño estudio en mi casa, así que prácticamente me la paso haciendo música. Acabo de terminar un largometraje. Trabajo en música de series que están ocurriendo en Netflix. Estoy haciendo música para una serie en Hulu y otra en Amazon. Estar en casa no me impide trabajar. Ocupo mucho tiempo en eso.

¿Pensás en cómo se va reconfigurar el negocio de la música a partir de ahora?

Es un negocio que se ha replanteado constantemente. El último tiempo las redes sociales cambiaron mucho todo y creo que va a seguir cambiando. Pero lo más maravilloso que tiene la música es que por más que exista la inteligencia artificial y hasta se pueda crear un éxito analizando cuáles son los elementos que hacen un hit, siempre aparece eso inesperado, eso que alguien nunca creía y cambia todo. ¿Por dónde puede salir? Uno nunca sabe. Si uno tiene la posibilidad de hacer algo que conecte realmente con la gente es lo más importante. Los negocios se adaptarán a la necesidad que la gente tiene de acercarse a lo que ese artista hace.