Harrison Ford canceló su presentación en los Oscar 2025 tras un inesperado diagnóstico: ¿qué le pasó?

Este domingo, finalmente se entregarán los premios Oscar 2025 y las estrellas de cine más destacadas de la temporada y de la historia se reunirán en el Dolby Theatre de Los Ángeles para celebrarlo. A pesar de que hace unos días La Academia Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó quiénes eran los elegidos para presentar cada una de las categorías y ganadores, hubo un cambio de último momento luego de que Harrison Ford (82) confirmara que no puede asistir debido a un inesperado diagnóstico.

Según informó People en la madrugada de la entrega de los prestigiosos premios, el actor de Indiana Jones no estará en su puesto de presentador tras ser diagnosticado con herpes zóster el viernes. De acuerdo con las declaraciones de su representante en el medio estadounidense, la decisión se comunicó a La Academia el sábado por la mañana, a horas del gran evento.

Harrison Ford no estará presente esta noche (Photo by Frederic J. Brown / AFP) FREDERIC J. BROWN - AFP

El herpes zoster, de acuerdo con el sitio web especializado Medline Plus, es “una erupción cutánea vesicante (ampollas) y dolorosa, causada por el virus varicella-zoster, un miembro de la familia de virus del herpes”. Esta enfermedad puede causar incómodos síntomas que requieren la toma inmediata de una medicación y reposo que permita aliviar el dolor y la fiebre. Además, cabe destacar que el virus es extremadamente contagioso, especialmente para quienes nunca tuvieron varicela, por lo que Harrison no podría asistir a la gala aunque se sintiese con la fuerza para hacerlo.

Por este motivo, la lista de presentadores quedó conformada por: Dave Bautista, Gal Gadot, Andrew Garfield, Samuel L. Jackson, Margaret Qualley, Alba Rohrwacher, Zoe Saldaña, Rachel Zegler, Joe Alwyn, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Deep, Selena Gomez, Goldie Hawn, Connie Nielsen, Ben Stiller, Oprah Winfrey, Miles Teller y Miley Cyrus. Asimismo, se confirmó que Ariana Grande, Cynthia Erivo, Raye, Queen Latifah, Lisa de BLACKPINK y Doja Cat se subirán el escenario para presentar números musicales.

Si bien no podrá asistir a los Oscar 2025, Harrison Ford viene con una atareada agenda de apariciones públicas esta temporada de premios. El actor apareció el fin de semana pasado en los Screen Actors Guild Awards, aunque posó sin su esposa, Calista Flockhart, en la alfombra roja. Según explicó, su ausencia se debe a su papel protagónico en la película próxima a estrenarse Curse of the Starving Class. De todas formas, el legendario protagonista de Star Wars se mostró muy divertido durante toda la ceremonia y hasta participó de un sketch humorístico.

Harrison Ford presentó la cateogoría más importante de los Screen Actors Guild Awards 2025 (AP Photo/Chris Pizzello) Chris Pizzello - Invision

Hace unos días, Harrison Ford volvió a la pantalla grande, esta vez como el Universo Cinematográfico de Marvel. El actor forma parte del destacado elenco de Capitán América: un nuevo mundo, filme en el que interpreta al presidente de Estados Unidos, rol que fue encarnado antes en la franquicia de películas por el fallecido William Hurt. Como si todo esto fuera poco, también celebra el éxito de la segunda temporada de Terapia sin filtro, la serie que filmó para Apple TV+, cuyo último episodio estreno en diciembre del año pasado. Gracias al éxito de la ficción, ya se confirmó que Ford volverá al streaming para una temporada, en la que volverá a ponerse en la piel de Dr. Paul Rhoades.