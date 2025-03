Oscar 2025: cinco hitos que marcaron una temporada de premios envuelta en escándalos, controversias y sorpresas

Imprevisibilidad. Esa es la palabra con la que se puede definir a la temporada de premios 2025. Después de meses intensos de alfombras rojas, inesperadas victorias y cambios de agenda por los devastadores incendios que azotaron California en enero, Hollywood se prepara para un cierre de oro en el Dolby Theatre de Los Ángeles donde este domingo 2 de marzo a partir de las 21 tendrá lugar la 97° edición de los Oscar.

Los premios que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas marcarán el final de una temporada de galardones que tuvo absolutamente de todo, desde escándalos protagonizados por actores hasta controversias por el uso de la inteligencia artificial (IA) y victorias absolutamente conmovedoras. Además, se instaló una estela de incertidumbre en el aire porque, a diferencia de años anteriores, algunas categorías no están del todo definidas, por lo que aún puede haber algunas sorpresas. En la antesala del evento más importante de Hollywood, un repaso por los cinco hitos que marcaron la temporada de premios 2025.

Emilia Pérez, la competidora problemática de la temporada

La producción francesa, ambientada en México y hablada íntegramente en español por actrices que no nacieron en dicho país, recibió fuertes críticas, sobre todo de los mexicanos por tener una mirada euro centrista y estereotipada del país. Incluso el propio director, Jacques Audiard, afirmó que no investigó previamente para hacer un film en el cual abordó temas sensibles como el narcotráfico y la desaparición de personas y, como si eso fuera poco, además definió al español como “un lenguaje de países modestos, de países en desarrollo, de pobres y migrantes”.

La película francesa Emilia Pérez fue la más controversial de la temporada; su protagonista Karla Sofía Gascón quedó en el ojo de la tormenta por sus dichos y terminó enfrentada con todo el equipo del filme (Foto: Instagram @emiliaperezmx)

Las polémicas también surgieron del lado de una de sus protagonistas. La española Karla Sofía Gascón se convirtió en la primera mujer trans en ganar el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes, pero además de las críticas que recibió por su actuación y de ser acusada de incumplir con el reglamento de los Oscar, quedó en el ojo de la tormenta cuando la periodista Sarah Hagi publicó capturas de pantalla de publicaciones racistas que realizó en X tiempo atrás. Si bien la artista pidió disculpas, en una entrevista con CNN en español, dijo que no iba a renunciar a su nominación al Oscar porque “no había cometido ningún delito ni dañado a nadie”.

Karla Sofía Gascón pidió disculpas por sus mensajes en las redes sociales (Foto: Captura de video CNN)

Esto generó una profunda grieta en el equipo. En declaraciones con Deadline, Audiard sostuvo que lo que dijo Gascón era “inexcusable” y según reveló The Hollywood Reporter, Netflix decidió retirar a la actriz de la promoción del film. Sin embargo, a pesar de todas las controversias, Karla Sofía confirmó que estará presente en la entrega de los Oscar donde justamente Emilia Pérez es, con 13 candidaturas, la película con mayor cantidad de nominaciones.

El Brutalista y un debate sobre la inteligencia artificial que divide a Hollywood

La película más larga de la temporada —dura 215 minutos con un intervalo de quince en el medio— quedó envuelta en una polémica cuando, una entrevista con Red Shark News, el encargado del montaje, Dávid Jancsó, reveló que utilizaron inteligencia artificial para mejorar el acento húngaro de Adrien Brody y Felicity Jones y para hacer algunos de los diseños arquitectónicos. “No hay nada en la película que utilice IA que no se haya hecho antes. Simplemente, hace que el proceso sea mucho más rápido. La usamos para crear esos pequeños detalles que no teníamos el dinero o el tiempo para filmar”, sostuvo.

El Brutalista quedó envuelta en un escándalo cuando se reveló que utilizaron inteligencia artificial para mejorar el acento húngaro de Adrien Brody y Felicity Jones (Foto: IMDb)

A partir de la polémica que generó el uso de la IA en El Brutalista, y sobre todo en cómo influyó en las interpretaciones actorales, su director, Brady Corbet, afirmó en declaraciones con varios medios, -entre ellos Deadline- que “las actuaciones de Adrien y Felicity son completamente suyas”. Detalló que los actores trabajaron durante meses con una profesora de dialecto para mejorar su acento y que la herramienta se usó solo en la edición de diálogos en húngaro para que sonaran más realistas, pero aclaró que no se modificaron ninguno de los diálogos en inglés. “El objetivo era preservar la autenticidad de las actuaciones de Adrien y Felicity en otro idioma, no reemplazarlas ni alterarlas y hacerlo siempre con el máximo respeto hacia su oficio”, enfatizó.

Más allá de las controversias, El Brutalista (The Brutalist) llega a los Oscar como una de las candidatas más fuertes, sobre todo en las categorías de mejor película, actor principal y director. Además, tiene otras siete nominaciones como mejor actriz y actor de reparto —para Felicity Jones y Guy Pearce—, guion original, diseño de producción, edición, banda sonora y fotografía

Demi Moore, una campaña estelar y un poderoso e inspirador discurso

Tras dos nominaciones previas en 1990 y 1996, a los 62 años, Demi Moore hizo historia al ganar su primer Globo de Oro como mejor actriz en comedia o musical por La sustancia (The Substance). Cuando subió al escenario dio posiblemente el mejor discurso de la temporada. “Llevo mucho tiempo haciendo esto, como más de 45 años, y esta es la primera vez que gano algo como actriz (...) Hace treinta años, un productor me dijo que yo era una ‘actriz pochoclera’ y que no tenía derecho a ganar algo como esto; que solo podía hacer películas exitosas que ganaran mucho dinero, pero jamás ser reconocida. Y yo lo acepté y lo creí”, expresó.

Discurso de Demi Moore en los Globo de Oro

A modo de cierre, dejó un mensaje que resonó con fuerza no solo entre los presentes, sino también en las redes sociales. “En esos momentos en los que sentimos que no somos lo suficientemente inteligentes, o lo suficientemente lindas, o lo suficientemente delgadas o exitosas, o básicamente que no somos suficientemente nada, una vez una mujer me dijo ‘solo tenés que saber que nunca vas a ser suficiente. Pero, podés saber el valor de tu trabajo si tan solo dejás de lado la vara que lo mide todo‘”.

Tras ganar el Globo de Oro, el Critic’s Choice y el Premio del Sindicato de Actores (SAG), Demi Moore se perfila como la principal candidata a llevarse su primer Oscar. Compite en la categoría con Cynthia Erivo por Wicked, Karla Sofía Gascón por Emilia Pérez, Mikey Madison por Anora y Fernanda Torres por Aún estoy aquí (I’m Still Here). Además, La sustancia está nominada en las categorías de mejor película, dirección, guion original y maquillaje y peinado.

Timothée Chalamet y una victoria que modificó todos los pronósticos

Tras ganar el Globo de Oro, el Critic’s Choice y el BAFTA por su trabajo en El Brutalista, Adrien Brody se perfilaba como el candidato más fuerte para llevarse el Oscar a mejor actor. Sin embargo, en los SAG ocurrió algo que modificó el prode: la victoria de Timothée Chalamet por Un completo desconocido (A Complete Unknown), la biopic sobre Bob Dylan.

Timothée Chalamet ganó el SAG

“No puedo restarle importancia a este premio porque significa mucho para mí y sé que estamos en un negocio subjetivo, pero la verdad es que realmente estoy en busca de la grandeza. Sé que normalmente la gente no suele hablar así, pero quiero ser uno de los grandes. Me inspiran los grandes. Me inspiran tanto Daniel Day-Lewis, Marlon Brando y Viola Davis como Michael Jordan y Michael Phelps, y quiero estar ahí arriba”, expresó el actor sobre el escenario.

Con 29 años, Chalamet se convirtió en el actor más joven de la historia en ganar un SAG y pasó a ser uno de los candidatos más fuertes a llevarse el Oscar en su segunda nominación (la primera fue en 2017 por Llamame por tu nombre). Además, si consigue la victoria se convertiría en el actor más joven en ganar la categoría de mejor actor con 29 años y dos meses. ¿Quién tiene el récord actualmente? Curiosamente, su principal adversario, Adrien Brody, quien en 2002, con 29 años y once meses, se llevó el Oscar por su actuación principal en El Pianista (The Pianist).

Un factor sorpresa llamado Anora

La ganadora del Palma de Oro en el Festival de Cannes se posicionó, en las últimas semanas, en una seria candidata a ser la gran vencedora de la 97.ª edición de los Premios Oscar. Si bien al principio de la temporada El Brutalista se perfilaba como la rival a vencer, las fichas comenzaron a moverse cuando Anora ganó como mejor película en los Critic’s Choice y repitió el resultado en los premios Independent Spirit, donde además Sean Baker también ganó como mejor director. A su vez, el film se impuso en los Premios de Sindicato de Productores (PGA) y ganó como mejor guion original en los Premios del Sindicato de Guionistas (WGA). También se llevó el BAFTA al mejor casting.

Anora se posicionó como una de las candidatas más fuertes de la temporada de premios. Ganó el Critic’s Choice a la mejor película y su protagonista Mikey Madison se impuso como mejor actriz en los BAFTA y en los premios Independet Spirit (Foto: Instagram @neonrated)

Justamente en los BAFTA fue donde también ocurrió otro de los momentos más importantes y sorpresivos de la temporada. Con 25 años, Mikey Madison se impuso en la categoría de mejor actriz principal, lo cual hizo que la victoria de Demi Moore en los Oscar comenzara a correr peligro, puesto que la posicionó como una fuerte candidata a llevarse el premio de la Academia.

Según las principales predicciones y encuestas y dados los últimos resultados, Anora se perfila como una de las tres películas con mayores posibilidades de ganar el Oscar. Sus dos principales oponentes son El Brutalista y Cónclave (Conclave). El film de Sean Baker llega a la ceremonia con un total de seis nominaciones: mejor película, actriz principal, dirección, actor de reparto, guion original y edición. ¿Será la gran ganadora de la noche? La cuenta regresiva para responder al interrogante ya está en marcha.