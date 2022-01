Hoy en día, Henry Cavill posee una de las caras más reconocibles de todo el mundo. Los ojos azules penetrantes, la mandíbula cuadrada y el casi icónico hueco que luce en la pera son inconfundibles, en especial para los fanáticos de los cómics. Estos mismos rasgos fueron los que lo ayudaron a vestir el taraje de uno de los superhéroes más legendarios de la historia: Superman. Y a pesar de que, quienes lo vieron con el disfraz puesto consideraron que era el actor ideal para ocupar ese rol, casi pierde la oportunidad por un insólito motivo.

Henry Cavill como Superman

El actor oriundo de Jersey, Inglaterra, comenzó su carrera hace casi dos décadas. Interpretó un centenar de papeles secundarios en series y obras independientes hasta que, finalmente, fue contratado para el trabajo que cambió su vida para siempre. En medio de un renacimiento de las películas basadas en historietas, desde DC -una de las empresas publicadoras de cómics más importantes de la industria- consideraron que era necesario traer un nuevo Superman a la pantalla. Zack Snyder fue seleccionado como el director indicado para la tarea y fue él quien, al ver a Henry Cavill lucir el ajustado traje azul y rojo, decidió que era el indicado para este noble trabajo.

Sumerman: El hombre de acero estrenada en el 2013 fue la responsable de ubicar a su protagonista en la cima de Hollywood, cosa que lo ayudó a conseguir increíbles roles en algunas de las películas y series más vistas de los últimos años. Sin embargo, todo pudo haber quedado en la nada por culpa de un juego.

Henry Cavill recordó el insólito motivo por el que casi pierde el papel de Superman

Así lo recordó Henry durante una charla en el ciclo de entrevistas The Graham Norton Show. Mientras presentaba su serie de Netflix, The Witcher, - la cual está basada en un videojuego- y habló sobre su pasión por este tipo de hobbies, Cavill reveló que ignoró la llamada de Zack Snyder por estar muy concentrado en una partida de World of Warcratf, un popular juego en línea.

Mientras el resto de los invitados lo miraban completamente anonadados, el entrevistador le preguntó si había escuchado sonar el teléfono. “Si”, respondió el actor con una sonrisa cargada de picardía que creció considerablemente cuando admitió que la dejó pasar a propósito ya que quería terminar el juego. Pasadas las carcajadas que la anécdota provocó en el estudio, relató que se encargó de llamar al director y el resto ya es historia.

Henry Cavill y Kal, su perro, a quien bautizó con ese nombre en honor a Superman instagram

La cómica anécdota no generó sorpresa para los seguidores del actor quienes saben que es un aficionado de los videojuegos, la ciencia ficción y todas las actividades que podrían ser consideradas de “nerds”. En más de una ocasión, reconoció ser un fanático de los cómics e incluso bautizó a su perro como “Kal”, nombre que recibió una de las decenas de versiones que existen de Superman. Asimismo, hubo un llamativo video que se hizo viral en donde se lo puede ver muy concentrado mientras construye desde cero una computadora “gamer” que le permitiría disfrutar en mayor medida sus tan amados videojuegos.