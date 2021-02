Hilda Lizarazu, tras la polémica por la Sputnik-V: “Es un berretín mundial que los famosos te digan qué hacer”

Como una manera de sembrar confianza en la vacuna rusa Sputnik-V contra el coronavirus, el Gobierno invitó a famosos para que se la apliquen. Desde las redes sociales, Moria Casán (74) tuvo una dura respuesta ante la iniciativa oficial. Ahora otra de las voces que rechazó formar parte de la campaña fue la Hilda Lizarazu (57), que aseguró que no se prestaría para una campaña así pero, a su vez, defendió a las celebrities que se suman.

En diálogo con Futurock.fm, Hilda Lizarazu sostuvo que desestimaría una eventual convocatoria para formar parte de la campaña gubernamental que busca transmitir confianza sobre la vacuna rusa Sputnik-V a través de la participación de artistas argentinos. “No voy a dar la cara para decir ‘vacúnense o no vacúnense’. Primero que no estoy en esa población de riesgo y si me llamaran no aceptaría por la edad que tengo y punto”, señaló la ex Man Ray.

Lizarazu también recalcó que respeta si otros artistas eligen participar y cuestionó que en el mundo se utilice a las celebridades en algo tan sensible como es la cuestión sanitaria. “Si otras figuras o referentes de la cultura argentina lo hacen tampoco me parece mal. Hay gente que está muy atenta a esa palabra ‘famosos’. Es como una especie de berretín mundial que los famosos te dicen qué hacer y qué no y algunos se guían por eso”, añadió Lizarazu.

Consultada sobre si se aplicaría la vacuna cuando empiece la campaña general, Lizarazu fue contundente. “Claro que sí. Si está todo bien, y ya se vacunaron todos los viejitos, todos los enfermeros, doctores y me toca la vacuna, obvio”, aseguró.

Tras aclarar que no es antivacunas, cuestionó la desconfianza de quienes prefieren una vacuna por sobre otra solo por el país donde se fabrica. “Yo me di todas las vacunas. Y nunca me fijé en la cajita la procedencia, si era rusa o noruega. Eso me parece una pavada”, concluyó.

LA NACION