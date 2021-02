Ulises Bueno, otra vez de novio: “Tiene un corazón increíble”

Ulises Bueno vive un presente agridulce. Por un lado, contó que su hija Alma, de once años, contrajo coronavirus, aunque destacó que “los síntomas son muy pocos”. Por otra parte, reveló, en diálogo con Mitre Live, que está empezando un nuevo noviazgo.

“Ella está bien. Atraviesa esta situación y la tenemos cuidada”, detalló el cordobés tras comentar que su única hija había contraído el virus. En ese sentido, Bueno fue tajante al expresar que por fortuna los síntomas de la nena eran muy pocos y que, por el momento, no hay preocupaciones a la vista. “Pero igual tiene que estar encerradita”, comentó.

En ese sentido, el cantante explicó que Alma estaba a punto de conocer a su “nueva pareja” cuando fue diagnosticada y tuvo que poner todo en pausa. La confesión respecto a un nuevo romance tomó por sorpresa a cientos de fanáticos (ya que desde hace más de cinco años que el Ulises está soltero) y por ende el periodista presionó: “¿Entonces estás de novio?”.

Con simpatía, Ulises explicó: “Estamos saliendo, no se puso título pero me enamoró todo. Primero lo físico, después la persona, y tiene un corazón increíble. Es alguien que me apoya, me cuida y quiere lo mejor para mí. Estoy muy bien con mi salud y feliz porque la vida me ha puesto alguien para que yo conozca y me está haciendo muy bien, realmente eso me motiva muchísimo para seguir adelante”.

Consultado por la señorita en cuestión, el cuartetero prefirió guardarse la información y expresó: “No puedo decir el nombre porque no le voy a cag...r la vida”. Sin embargo, días atrás Ángel de Brito adelantó que la flamante pareja sería la bailarina y actriz Rocío Pardo y, durante las últimas horas, Pablo Layús reconfirmó tal información. ¿Lo admitirán los protagonistas?

LA NACION