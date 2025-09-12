Homo Argentum en streaming: esto es lo que se sabe de su llegada a las plataformas

La producción argentina Homo Argentum se estrenará a fin de año en las plataformas. La demora en su lanzamiento se debió a su éxito en taquilla, que llevó a la distribuidora a maximizar el rendimiento en cines antes de su llegada a los hogares.

¿Dónde y cuándo estará disponible Homo Argentum para ver online?

El film argentino Homo Argentum, dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat estará disponible en Disney+ a partir del 19 de diciembre. La compañía es la distribuidora local y posee los derechos para su difusión digital, por lo tanto, los suscriptores de la plataforma podrán disfrutar de esta producción original desde la comodidad de sus hogares.

La suscripción mensual a Disney+ tiene un costo que parte desde los $9999, un servicio que se puede descargar desde su página oficial. Este precio da acceso a un amplio catálogo de películas, series y documentales, incluyendo producciones originales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Disney decidió posponer el lanzamiento en streaming debido al éxito de Homo Argentum en las salas de cine. Las plataformas suelen incorporar películas a su catálogo entre 40 y 60 días después de su estreno en cines, pero el sostenido poder de convocatoria del film de Guillermo Francella extendió este período. La estrategia buscó maximizar el rendimiento en taquilla, ya que la película mantuvo un liderazgo holgado en la cartelera local.

El recorrido de Homo Argentum en cines a nivel regional

La película de Cohn y Duprat se estrenó en los cines de Chile y Uruguay tras su éxito en la Argentina. Además, su recorrido continuará en la pantalla grande dentro de la región en:

Paraguay: 4 de septiembre

Perú: 23 de septiembre

Ecuador: 16 de octubre

Brasil: 20 de noviembre

La propuesta de Homo Argentum al público

Homo Argentum se compone de 16 historias independientes que varían en duración, desde uno hasta doce minutos. El reconocido actor argentino Guillermo Francella encarna diferentes personajes en cada una. A pesar de sus particularidades, todos comparten la nacionalidad argentina, donde cada “viñeta” funciona como una historia autónoma.

Trailer de "Homo Argentum", la nueva película de Guillermo Francella

La combinación de las diferentes historias construye una profunda reflexión sobre la realidad actual del país. El film aborda la realidad con un tono de comedia y una incisiva crítica social, con el fin de explorar con humor, ironía y autocrítica el “gen argentino” y las particularidades de la cultura nacional. A través de este formato fragmentado, la película invita al espectador a reflexionar sobre la identidad nacional y los desafíos que enfrenta la sociedad argentina.

La polémica en Argentina tras el estreno de Homo Argentum

El formato innovador generó amplia polémica a nivel cultural y político. Figuras de la cultura y de la sociedad opinaron al respecto, mientras algunos críticos celebraron la audacia y la originalidad de la propuesta, otros cuestionaron su visión sobre la identidad argentina.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.