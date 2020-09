El conducto volcó su enojo en las redes sociales y muchos lo cuestionaron. "Seguí encerrado, esperando que te den permiso y sometido a fuerza de IFE", le respondió a un usuario

A través de sus redes sociales, Horacio Cabak se refirióa las medidas tomadas por el Gobierno frente a la pandemia de coronavirus. "Hace seis meses que estamos pidiendo permiso", disparó, con hartazgo, el conductor de La jaula de la moda (Magazine) en su cuenta de Twitter.

Ante los comentarios que recibió de sus seguidores, volvió a expresar su indignación: "Leyendo las repuestas, no me sorprende que muchos no se den cuenta, sino que lo celebren y lo disfruten".

En tono irónico, agregó: "¿Ya descargaste la app CAGar? Según tu DNI, fijate que día te toca". Un seguidor lo tildó de "individualista" y Cabak no lo dejó pasar: "Seguí encerrado. Esperando que te den permiso y sometido a fuerza de IFE. Abrazo". Además, envuelto en una polémica con otros usuarios, enumeró diferentes actividades para las que el Gobierno, según su consideración, exige una autorización especial: "1: permiso para circular, 2: para trabajar, 3: para correr, 4: para caminar, 5: para ver a hijos, 6: para ir al médico, 7: para ir al banco, 8: para cruzar de provincia a Capital, 9: para que ingrese alguien a tu domicilio y 10: para encontrarte con tu familia".

Esta no es la primera vez que el conductor manifiesta su enojo públicamente. Días atrás, se cruzó con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, en la misma red social. "Aguante la autocrítica", le escribió el conductor, a lo que Menéndez respondió: "Cuando quieras debatimos profundamente acerca de gestión de lo público y de lo inviable que es la provincia de Buenos Aires con estas reglas de coparticipación". La discusión escaló hasta que Cabak cerró el intercambio con dureza: "Tengo más horas arriba de un bondi que vos".