House entre las montañas: Hernán Cattaneo le suma fechas a su Sunsetstrip

El productor y DJ Hernán Cattaneo tiene en marcha su temporada 2025-2026. Su Sunsetstrip estará en San Pablo, Brasil. Luego continuará con su presencia en Punta del Este y Buenos Aires y p ara finales de este año tiene agendadas tres presentaciones en Mendoza.

En menos de dos horas se agotaron los tres Sunsetstrip que programó en Mendoza, el 6 el 7 y el 8 de diciembre próximos. La cita será en el Gran Hotel Potrerillos.

Con sunset de fondo, una de las postales típicas de las actuaciones de Hernán Cattaneo Gentileza

“Luego de haber cerrado 2024 con un show que deslumbró con una puesta en escena elevada a nivel tecnológico, estético y sensorial, Sunsetstrip volverá a instalarse en medio de las montañas con tres fechas de la mejor música en vivo junto a Hernan Cattaneo y un line up de artistas internacionales y nacionales que lo acompañarán en esta experiencia que será única -indicaron desde su productora. El día 1 (sábado 6 de diciembre) estará Danny Tenaglia, una leyenda de la música electrónica a nivel internacional, desde Nueva York para todo el mundo (DJs locales: Marcelo Vasami y Dj Marienne); el día 2 (domingo 7 de diciembre) participará HVOB, el dúo austríaco que fusiona un sonido deep techno con unos ritmos más del pop y las vocales de Ana Müller que hacen de un show en vivo algo muy especial (DJs locales: PAAX y MEINZ); y el día 3 (lunes 8 de diciembre) se tratará del clásico extended set de Hernan Cattaneo (DJs locales: Martin Garcia y B.I.R.DD). Antes, llegará a San Pablo, el 20 de septiembre en H-Angar Campo de Marte.

Los Sunsetstrips nacen como un tributo a la energía, a la luz y la vibración que irradia el atardecer. Con seis ediciones en Punta del Este, una en Montevideo, seis en Buenos Aires desde 2019, dos en Mendoza (diciembre 2023 y 2024) y una en Montreal (septiembre 2024), ya es un evento aguardado con inmensa expectativa.

“Las influencias de mis hermanas”

A lo largo de más de 30 años, Cattaneo se impuso como padre fundador de la escena house underground. Su discografía incluye 11 álbumes, 30 sencillos y 50 remixes, y su sonido reconocible al instante es sinónimo de dedicación y pasión. Distinguido en dos ocasiones con el premio al Mejor DJ en los DJ Awards de Ibiza y declarado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires por la Legislatura porteña, promueve artistas y sellos emergentes, consolidando un legado que trasciende fronteras.

Durante una charla con LA NACION, hace un par de años y a propósito del estreno del documental Beplaying: La voz detrás del sonido , que lo tuvo como uno de sus protagonistas, explicaba: “Yo empecé a pasar música de muy chiquito y nunca paré hasta la pandemia, el único momento en el que estuve días sin hacer nada, porque nunca había estado más de 20 días sin viajar. Entonces, para no volverme loco, acepté algunos desafíos que me habían ofrecido antes y uno de ellos fue el libro que saqué (El sueño del DJ, 2021), para el que ya había tenido que revivir mi vida, una experiencia muy buena, sobre todo para alguien que no es escritor. (...) A mí me vino bárbaro ser el hermano menor. A la edad que debería haber estado escuchando música infantil estaba escuchando Pink Floyd, Led Zeppelin, Jethro Tull. Dado que me hacían escuchar eso, me encantó, se me metió en el cuerpo y, ahora, el tipo de música electrónica que yo pongo se llama house melódico, house progresivo, que tiene mucho que ver con el rock progresivo de los 70 que yo escuchaba en mi casa, y por eso le dediqué mi vida a un tipo de música electrónica que está totalmente ligada a esa época, a las influencias de mis hermanas".

Cattaneo también contaba que su madre le había allanado el camino hacia lo que logró convertirse con el paso de los años: “Mi mamá también era una persona enamorada de la música, que estaba todo el tiempo escuchando y que por eso entendía mi pasión, mientras que mi papá era un tipo del campo que escuchaba folclore y no le parecía importante tener un buen equipo de audio. Además, él se daba cuenta de que a mí me gustaba mucho eso, que me alegraba, que era mi pasión”.