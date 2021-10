Acusan a Netflix de arruinar El juego del calamar por una traducción errónea

A partir de su desembarco en Netflix a mediados de septiembre El juego del calamar se convirtió en un sensacional éxito, se posicionó entre los contenidos más vistos de la plataforma. Esa poderosa crítica social disfrazada de fábula cruel, que retoma conceptos de Los juegos del hambre, parece tener sus bemoles. En las redes sociales pusieron contra las cuerdas al gigante del streaming luego de que se detectaran errores de traducción en la serie surcoreana.

El éxito de El juego del calamar generó furor en todo el mundo y rompió todos los récords en Netflix. La aflicción por la serie escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk hizo que los fanáticos y usuarios en general analicen minuciosamente todas y cada una de sus escenas. Análisis en los que no quedaran afuera la versión original en coreano como los respectivos doblajes y traducciones. Y al parecer en estos últimos casos algunas adaptaciones terminológicas no solo no son lo suficientemente fieles, sino que en algunos casos difieren mucho de lo que dicen los personajes.

En base a las traducciones que consideró erróneas, una usuaria aseguró que si no se entiende el idioma original con los subtítulos es como otra serie Twitter @YmMayer

La usuaria de TikTok @YoungMimayer, quien asegura tener un manejo fluido del coreano, publicó un video en el que, con unos pocos casos puntuales, denostó algunas escenas. “[El juego del calamar] las traducciones son muy malas y aquí van algunos ejemplos”, se titula su video publicado recientemente en esa red social.

El primero de los ejemplos que la usuaria utiliza para mostrar las discrepancias entre el idioma original y los subtítulos es el de una escena de la jugadora 212 llamada Han Mi-nyeo. Dicho papel es interpretado por la actriz surcoreana Kim Joo-Ryoung (45). En su video, la tiktoker muestra que en los subtítulos en inglés uno lee: ‘No soy un genio, pero lo he hecho igual’ y aclara que en realidad el personaje está diciendo en coreano: ‘Soy muy inteligente, solo que nunca tuve la oportunidad de estudiar’.

Tomando como referencia el episodio 6, donde la usuaria remarca incluso un error de concepto en el mismísimo nombre del capítulo Gganbu, la joven se aventuró a explicar por qué ocurre este tipo de errores que hace que el público se pierda distintos matices de los personajes. “El motivo por el que esto ocurre es porque no se respeta el trabajo de traducción y, además, por el enorme volumen de contenido. Los traductores están mal pagados y con una carga de trabajo enorme y no es su culpa, sino de los productores que no aprecian el arte”, sentenció.