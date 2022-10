House of the Dragon: ¿qué se verá en el episodio 10 y cómo terminó el capítulo 9?

escuchar

House of the Dragon está a punto de terminar su primera temporada. El domingo 16 de octubre se emitió el noveno capítulo de la precuela de Game of Thrones, en donde se ve el inicio de la guerra civil de la familia Targaryen, tras la muerte del rey Viserys I. En esta note contamos un resumen de lo que se vio y qué novedades tendremos en el episodio final.

Atención, este artículo contiene spoilers .

Lo que se vio en el capítulo 9

Inició “La danza de los dragones”, es decir, la guerra civil dentro del clan Targaryen. Tras la muerte del rey Viserys I y la coronación de Aegon, a la princesa Rhaenyra (Emma D’Arcy) no le quedará otra que luchar por lo que le toca por derecho de nacimiento.

Este noveno episodio, inicia con la reina Alicent (Olivia Cooke) enterándose que su esposo murió. Ella intenta mantenerlo en secreto hasta saber qué hará, pues según ella cree, Viserys I le dijo que quiere que su hijo Aegon sea el heredero. La hija de Otto Hightower va en su busca de su padre por un consejo y este le dice que no diga nada sobre la muerte del rey hasta que encuentren a Aegon, quien se encuentra desaparecido.

El episodio sorprendió a los fanáticos de la serie HBO

Encierran a todos los que escucharon sobre la muerte de Viserys, pero una de las sirvientas de la casa da aviso a Gusano Blanco mediante una señal. Prende un candelabro y es así como Gusano Blanco se entera del fallecimiento del rey. La reina le pide a Sir Cole vaya en busca de su hijo y que lo traiga. Criston Cole va junto Aemond y se enteran de los lugares a los que le gustaba frecuentar Aegon. No solo burdeles sino espacios en donde los niños son abusados físicamente.

Gusano Blanco pide hablar con Otto y le dice que a cambio de unas monedas así como el compromiso de eliminar por completo esa abusiva práctica de hacer pelear a niños debe darse para que ella indique dónde está el nuevo rey.

En otra escena, se muestra que Alicent intentando convencer a la princesa Rhaenys Targaryen (Eve Best) que se una a su bando. Sin embargo, Rhaenys le dice que la palabra de su familia no se cambia fácilmente. Alicent le dice que reflexione y la deja aún encerrada.

El padre de la reina está haciendo algo similar, reunió a todas las familias que le juraron fidelidad a Rhaenyra y los está intentando convencer que ahora juren por Aegon.

Tras encontrar a Aegon, el segundo con el nombre, se realiza la coronación y todo el pueblo es invitado a la ceremonia. Paralelo a esto, la princesa Rhaneys logra escapar de su habitación con la ayuda de un fiel caballero y decide ir hasta el lugar de la coronación, en donde también se encuentra su dragón.

Los seguidores esperan con ansias el estreno del episodio final HBO

La dama de la Casa Velaryon desaparece por unos minutos de escena para hacer una gran entrada, ella montada sobre su inmenso dragón, aparece rompiendo partes de la antigua arquitectura de Pozo Dragón (Dragonpit)y retando a la familia Hightower por lo que acaban de hacer. En los ojos de Alicent, se ve el miedo que le provoca tener un dragón tan cerca a su familia. Así, la dama Targaryen deja claro en qué bando quiere estar.

Avance del capítulo 10

Según lo que se mostró en el avance del episodio 10, se muestra que la princesa Rhaenys Targaryen llega volando en su dragón hasta donde está la princesa Rhaenyra y le cuenta que su padre murió y que vienen por ella y por sus hijos.

Tras ese comentario, Daemon le dice que no puede arrodillarse ante los verdes y que robaron su derecho de nacimiento.

Decide empezar la guerra y hace llamar a todos los que alguna vez que declararon fidelidad. Por su parte, sus jóvenes hijos le piden que ella lo envíe a la guerra. En las escenas finales, se ve como Daemon se acerca a su dragón y las batallas inician. El capítulo final llegará a las pantallas el domingo 23 de octubre a través de HBO Max y HBO.

El Comercio (Perú)