La Casa del Dragón: el atrapante significado del ciervo blanco en la serie de HBO

El tercer episodio de La Casa del Dragón nos trajo una figura clave en el desarrollo de la historia que se emite por HBO. Se trata del ciervo blanco que apareció durante la cacería que llevó a los Targaryen por el bosque. Fue con motivo del segundo cumpleaños del príncipe Aegon que la actividad se presentó como una escena que podría tomar un significativo más que simbólico.

Con un nuevo salto temporal de dos años, La Casa del Dragón nos muestra las celebraciones del segundo Día del Nombre de Aegon. El rey Viserys es quien organiza la cacería que tendrá como objetivo atrapar al ciervo blanco en honor a su primer hijo varón. Sin embargo, pronto el animal se transformará en un fuerte símbolo para su primogénita la princesa Rhaenyra quien será la primera en avistarlo.

En un ataque de cólera, la primogénita del rey Viserys se aleja del campamento en el tercer episodio de la serie de HBO. Junto a Criston Cole, el miembro de la guardia real que le asignaron para volver a casa se encontrará con el ciervo blanco. Según los libros de George R. R. Martin, el animal trae consigo una atrapante significación para la princesa Rhaenyra.

Este animal tiene un significado histórico en la producción HBO

Cuál es el atrapante significado del ciervo blanco de La Casa del Dragón

Otto Hightower se encarga de dejar en claro que encontrar el ciervo blanco sería una clara señal de que los dioses están a favor de que el rey Viserys se incline por Aegon para ocupar su lugar en el trono. Sin embargo, el animal mitológico se le aparece a su hija en el tercer episodio de La Casa del Dragón. De esta manera, se confirmaría la teoría de que es ella la legítima heredera en lugar de su hermanastro.

Tanto en la vida real como en la serie de HBO, el ciervo blanco representa a la realeza. Lograr cazar uno de ellos es un símbolo de fortaleza en La Casa del Dragón. Casi no hay de ellos en los Siete Reinos. Es por ello que cobra un significado totalmente revelador en la historia de los Targaryen.

Relaciones familiares con Game of Thrones

Es sabido que en House Of The Dragon veremos muchas relaciones endogámicas como las que aparecieron en Game Of Thrones, por ejemplo, la relación entre los hermanos Jaimie y Cersei Lannister, quienes tuvieron 3 hijos en común. A su vez, Jaimie y Cersei eran hijos de Twinn Lannister junto con Joanna Lannister, su prima.

En cuanto a la casa Targaryen, los protagonistas de House Of The Dragon, también se produjeron muchas relaciones endogámicas. La descendiente de Jaeherys, Daenerys Targaryen, como recordarán en Game of Thrones, escapa de una relación problemática con su hermano, Viserys, y al final termina con Jon Snow, quien resulta ser su sobrino perdido.

Al rey Viserys (el actual rey en House Of The Dragon) se le ofrece la mano de Lady Laena Velaryon poco después de la muerte de su primera esposa. Laena tiene 12 años y es la sobrina de Viserys, ya que la madre de Laena es la princesa Rhaenys Targaryen, es decir, la prima de Viserys. Por esta razón el monarca considera casarse con Allicent Hightower, una joven que es amiga de su hija Rhaenyra.