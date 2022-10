House of the Dragon: los memes de lo que dejó el episodio 7

Nuevamente tuvimos la oportunidad de envolvernos en lo que se convirtió nuestra serie favorita de cada domingo. Llena de drama e intriga, nos entregó por siete fines de semana consecutivos la precuela de una de las producciones de televisión más populares de los últimos años.

Hablamos de House of the Dragon. Para este punto de esta producción de HBO ya tenemos más que claro quién quiere qué con quién (sí, hablamos de Rhaenyra y Daemon), quienes nos caían bien y ahora no tanto (Alicent y sus hijos, obviamente Criston), así como una lista con nombres que ya se alargó de personajes que cancelamos e incluso personajes que se ganaron nuestro corazón como Laena.

Este nuevo capítulo titulado “Driftmark” nos dejó boquiabiertos como la mayoría de las entregas pasadas, así que aquí tenemos un repaso con memes del episodio 7 de House of the Dragon, ¡atentos, contenido con spoilers!

Los memes del episodio 7 de House of the dragon

1. ¡Alicent, por favor ya para!

Esta chica pasó de tener las palabras más sabias y reconfortantes a convertirse en un símbolo de la hipocresía y el resentimiento. Eso sí, si lo ven en retrospectiva, no es su culpa, sino la de su padre.

Alicent fue parte de los memes de Twitter Captura Twitter

2. “Bandido”, de Ana Bárbara, suena de fondo

Sabemos que Daemon Targaryen tiene un historial de cosas mala onda que hizo durante la serie. En este episodio agregó una fechoría más a su lista, pero no sin antes lucir su outfit especial cuando llega la hora de cometer algún crimen.

“Mi cosa favorita sobre Daemon es que tiene una sudadera para cometer crímenes”.

Daemon Targaryen estuvo en el ojo de las críticas en las redes sociales Captura Twitter

3. ¡Que pesadilla, los Hightower!

No habían pasado ni cinco minutos de haber iniciado el capítulo cuando Otto Hightower nuevamente ya tenía puesto el pin como Mano del Rey. ‘Viserys are you kidding?’. “Yo, viendo que Otto Hightower nuevamente es la mano del rey”.

Otto Hightower volvió a ser mano del rey y los usuarios estallaron Captura Twitter

4. Ya somos adictos al chisme

No tenemos más que agregar, este meme describe cómo nos sentimos cada vez que se estrena un nuevo capítulo de House of the Dragon. Como diría la gente de ahora, ¡SOMOS! ¡Es que sí somos!

Cada capítulo de la serie presenta opiniones cruzadas en las redes sociales Captura Twitter

5. Daemon y Rhaenyra viven en el siglo XXI

A pesar de ser una historia ficticia, nos queda claro que House of the Dragon está situada en una época de la historia donde ser homosexual no era algo digno, pero casarte con tu primo sí.

A pesar de que no fue el mejor plan que Daemon y Rhaenyra hicieron, buscaron la forma de darle al esposo de “Nyra” su libertad, aunque todos sabemos que tampoco lo hicieron solo porque estos dos son buenas personas, ¿o sí?. “Daemon y Rhaenyra realmente dijeron: Dejen a los gays ser felices y vivir sus vidas, como ellos y nosotros lo deseamos”.

El romance entre Daemon y Rhaenyra no podía estar ausente en los memes Captura Twitter

6. Friendly reminder de que viene el fin de temporada

Todo es risa y felicidad hasta que recuerdas que ya solo quedan tres episodios más antes de tener que espera un par de años más para volver a ver a esta familia de vuelta en nuestras pantallas.

Solo quedan tres episodios para que finalice la primera temporada y los usuarios comenzaron a notarlo Captura Twitter

7. La edición del episodio, en el ojo de la tormenta

Muchos otros usuarios de Twitter, se quejaron de la oscuridad que presentó la serie en este último capítulo estrenado. Las escenas transcurridas de noche carecieron de brillo y, para una gran cantidad de espectadores, resultó difícil distinguir entre los protagonistas o los sucesos que acontecieron en la trama.

“Yo viendo el capítulo 7 de House of the Dragon con semejante oscuridad”, bromearon varios.

La oscuridad del último episodio fue parte de las bromas en Twitter Twitter

