La Casa del Dragón: el impresionante cambio de la actriz que le da vida a Rhaenyra Targaryen

Protagonista estelar de La Casa del Dragón, el rostro y la belleza aniñada de la princesa Rahenyra se ha trasformado en la marca registrada de la precuela de Games of Thrones. Casi de cara lavada y adornada solo por su larguísima cabellera, su aspecto austero y juvenil experimenta inesperadamente un impactante cambio cuando regresa a la vida real: surge una joven mujer, sensual y elegante.

Milly Alcock, la joven estrella de La Casa del Dragón tiene apenas 22 años y aunque deslumbra con su aspecto, como nos pasa a todos, a veces se mira al espejo y no se gusta. Lo ha posteado en su cuenta de Instagram cuando sin vueltas ha escrito: “Extremadamente decepcionante en la vida real”. Seguramente demasiado severa consigo misma, algo propio de su juventud, etapa en la que la falta de seguridad en nosotros mismos tiene la sartén por el mango.

Milly Alcock en su rol de Rhaenyra Targaryen HBO

Sin embargo, la actriz de la popular serie de HBO por más que se esfuerza no decepciona. Al natural o muy producida es muy llamativa, en cualquier caso, y de hecho, se anima a mostrar una postura de enérgica personalidad que la destaca: gesto serio casi siempre, prendas algo atrevidas, maquillaje y una feminidad que desborda, todo lo opuesto a la niña-princesa de la serie.

La joven princesa de la casa Targaryentiene una carrera prometedora. Oriunda de Australia, hizo su primera película, Wonderland, con apenas 14 años y después continuó actuando, participando en 11 series, incluida la actual y un cortometraje. En 2018 recibió el premio “Estrella en ascenso” por su carrera televisiva, mientras que en 2020 la Academia Australiana de Cine y Televisión la premió como la “Mejor actriz de comedia” por la producción Upright.

Su papel en La Casa del Dragón le está reportando fama mundial, a diferencia de las anteriores producciones australianas en las que participó y se destacó. La precuela de Game of Thrones será un antes y un después en la vida actoral de la artista que, sin ninguna duda, después de la serie solo habrá que esperarla aparecer en protagónicos de primero nivel.

Milly Alcock interpreta a la joven Rhaenyra, con Emily Carey como la joven Alicent Hightower HBO

La guía de las relaciones familiares de la dinastía Targaryen

Incluso si viste Game Of Thrones, te resultará complicado establecer o armar un árbol genealógico para entender todas las relaciones familiares que aparecen en House Of The Dragon. Es por esa razón que en el siguiente artículo te compartiremos una guía definitiva para entender todas las relaciones familiares de la serie.

Es sabido que en House Of The Dragon veremos muchas relaciones endogámicas como las que aparecieron en Game Of Thrones, por ejemplo, la relación entre los hermanos Jaimie y Cersei Lannister, quienes tuvieron 3 hijos en común. A su vez, Jaimie y Cersei eran hijos de Twinn Lannister junto con Joanna Lannister, su prima.

La historia de Daemon Targaryen cobrará relevancia en House of the Dragon, serie que centra su relato en la dinastía Targaryen @houseofthedragonhbo - @houseofthedragonhbo

En cuanto a la casa Targaryen, los protagonistas de House Of The Dragon, también se produjeron muchas relaciones endogámicas. La descendiente de Jaeherys, Daenerys Targaryen, como recordarán en Game of Thrones, escapa de una relación problemática con su hermano, Viserys, y al final termina con Jon Snow, quien resulta ser su sobrino perdido.

Al rey Viserys (el actual rey en House Of The Dragon) se le ofrece la mano de Lady Laena Velaryon poco después de la muerte de su primera esposa. Laena tiene 12 años y es la sobrina de Viserys, ya que la madre de Laena es la princesa Rhaenys Targaryen, es decir, la prima de Viserys. Por esta razón Viserys considera casarse con Allicent Hightower, una joven que es amiga de su hija Rhaenyra.