¿Qué veo? How I Met Your Father, un spin off correcto en busca de su propia identidad

How I Met Your Father (Estados Unidos/2022). Creadores: Isaac Aptaker, Elizabeth Berger. Elenco: Kim Catrall, Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Tien Tran. Disponible en: Star+. Nuestra opinión: buena.

Es inevitable recurrir al cliché, pero en este caso, no se puede esquivar la siguiente frase: las comparaciones son odiosas. Pero es que resulta imposible enfrentarse a How I Met Your Father sin recordar ese monstruo que fue How I Met Your Mother, una gran sitcom que revitalizó, mejoró y hasta se burló de otras embajadoras de ese subgénero sobre grupos de amigos en grandes ciudades. Sin embargo, alcanza con despojarse de algunos prejuicios para confirmar que quizá llegó el momento de soltar a Ted y Barney para engancharse con Sophie, Jesse y los suyos.

La trama gira alrededor de la mencionada Sophie (Hilary Duff), una mujer que viene de una seguidilla kilométrica de citas fallidas en Tinder. Y cuando conoce a un hombre con el que genuinamente siente una conexión, un compromiso laboral lo lleva a Australia, impidiendo concretar esa historia de amor. En otra línea se encuentra Jesse (Christopher Lowell), un conductor de Uber que lleva a la protagonista en su auto, y por la que siente un inmediato flechazo. Ellos no tardan mucho en congeniar, y si bien contemplan la posibilidad de ser algo más, sus recientes fracasos amorosos los lleva a intentar tener una relación puramente de amistad. Aunque como es de esperar, no les costará demasiado sentir algo más.

Quizá lo más interesante de How I Met Your Father, es la consciencia que tiene (dentro y fuera de cámara) de ser heredera de la serie original. Pamela Fryman, directora de los 196 episodios de How I Met Your Mother, vuelve para realizar varios de estos nuevos capítulos, una decisión que le permite a esta ficción tener un ritmo y un estilo formal que la vincula rápidamente con su antecesora. El humor, el tiempo en el remate de los chistes y la construcción de los conflictos, tiene un registro prácticamente igual en ambas propuestas. Y eso representa una ventaja, porque Fryman logra darle a esta serie, la velocidad y dinamismo que aprendió a lo largo de las nueve temporadas en las que dirigió How I Met Your Mother.

How I Met Your Father (Star+) Star+

Esta ficción establece vínculos claros con el título madre (nunca mejor dicho). Los personajes se mueven, literalmente, por muchos de los mismos espacios de la serie anterior, se reúnen en ámbitos similares y hacen de la ciudad de Nueva York su principal estrella. En parte, esto invita a fantasear con la posible aparición de viejas caras, un recurso que siempre puede estar a mano en caso que el rating no acompañe. Por otra parte, la historia también comparte una sensibilidad muy parecida a la ficción original, con protagonistas que comparten ideas muy similares. De ese modo, estos personajes no pueden evitar pensar en la idea del matrimonio perfecto como una meta imposible pero soñada, y los recuerdos sobre la juventud como una etapa de nostalgia e idealización.

Por todo esto, es que How I Met Your Father tiene un largo camino por recorrer, pero con la ventaja de conocer los secretos de la fórmula previa. Claro que eso que representa un punto a favor, también puede convertirse en una contra si se confía en exceso en repetir aspectos de la mezcla original, confiando en que exclusivamente ahí está la clave del éxito. Frente a eso, este título debe encontrar su propia identidad, navegar por matices que How I Met Your Mother no supo exprimir, y ante todo, darle vuelo a personajes que deben ganar peso propio. De momento, el futuro es auspicioso, solo resta que al revés que sus protagonistas, la serie mire más al futuro y sus posibilidades, y deje de soñar con que todo pasado fue mejor.