“Hoy dijo chau”: Mariano Iúdica develó cómo Luciana Salazar dejó el chat de Polémica en el bar

Luciana Salazar quien formó parte del staff de Polémica en el bar (América) como panelista tomó una drástica decisión y Mariano Iúdica lo replicó al aire este martes por la noche. En vivo, el conductor relató cómo se despidió la modelo de sus compañeros, poniéndole fin a su presencia en el programa.

Cabe recordar que, en su momento, se dijo que Salazar llegaba para ocupar el lugar que dejaba Virginia Gallardo. Sin embargo, la modelo lo desmintió rápidamente. Según Luciana, fue ella quien decidió dar el portazo en el bar televisivo ideado por Gerardo Sofovich.

Lo aclaró luego de un fuerte cruce que tuvo con Ángel de Brito por Twitter. El periodista aseguraba que la producción la había dado de baja junto a Fernanda Callejón. “Sigue con la mala información o con la mala leche ‘el angelito’, para que lo sepa fue una decisión absolutamente mía y que no tiene nada que ver con el programa”, le planteó la madre de Matilda.

Lo cierto es que Luciana ya no está en Polémica en el bar y su partida no fue del todo “prolija”. Fue el propio Iúdica quien contó que la ex de Martín Redrado se había ido del grupo de WhatsApp. “¡Tenía razón Luciana Salazar, entonces!”, exclamó Iúdica, mientras hablaban sobre las versiones alrededor del escándalo con el llamado “vacunatorio VIP”.

Aprovechó y le dedicó un “palito” a su excompañera: “Hoy dijo ‘Chau, chicos, nos vemos’ y se fue del grupo… Los quiero mucho, pasé un año bárbaro’. No esperó un ‘Yo también’. ¡Se fue del grupo!”.

