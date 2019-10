Hugo Arana, afectado por la crisis: "Vendí el auto y saqué la SUBE"

Crédito: La Nación

11 de octubre de 2019 • 11:29

El mundo del espectáculo no es ajeno a la crisis económica que golpea a los argentinos, y esta vez fue Hugo Arana quien lo expresó contando la realidad que vive.

El actor de 76 años dijo que gasta mucho en remedios, que cobra una jubilación mínima que no le alcanza y que si bien ha cuidado el dinero "hace 3 años tuve que vender el auto y saqué la SUBE".

"Creo que sacando la época militar, estamos viviendo una de las peores épocas. Nunca vi tanta gente durmiendo en la calle en la calle Corrientes, en la estación Once familias con bebés. Yo nunca vi eso con semejante cantidad de gente", dijo.

"Vivo el día a día. Tuve casi diez años muy complicados por operaciones. No es sencillo. Terminé hace tres semanas la obra Rotos de amor. Íbamos a las provincias y era saltar de 300 entradas a 68. Es muy difícil. No me estoy quejando, primero porque hago lo que amo. Sé que no es sencillo, no es para todo el mundo. La vocación es singular, amo mi profesión y desde ese lugar me siento rico", dijo en el programa "De caño vale doble" de radio Rivadavia.

"Tengo dificultades. Estoy jubilado, cobro once mil y pico de pesos y tengo la obra social de actores. Me operaron del corazón y tomo siete medicamentos por día. ", reveló.

"Tengo un gasto en remedios de 7300 pesos mensuales con descuentos y otro tanto en ABL. Me imagino un jubilado que no tiene trabajo... ¿Cómo hace? Se le va la jubilación en medicamentos. He ido cuidando el dinero pero hace 3 años tuve que vender el auto y saqué la SUBE y es toda una experiencia", contó.