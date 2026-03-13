Ian Lucas contó detalles de su romance con Evangelina Anderson

Después de meses de llevar en silencio su relación, Ian Lucas decidió confirmar que durante el verano mantuvo un vínculo sentimental con Evangelina Anderson. Sus declaraciones fueron brindadas a Puro Show (eltrece), donde reconoció que, a pesar de no ser una persona mediática, estaba en su derecho de aclarar la situación para no quedar como un “bolud*”.

“No iba a hablar más del tema. Dije: ‘Ya está, terminó la grabación, no hablo más’. Me fui a México tranquilo y empecé a ver las redes que me seguían nombrando, nombrando y nombrando", comenzó y remarcó por qué decidió lanzar un comunicado a través de sus historias de Instagram.

Fue entonces que el notero le consultó si en algún momento él sintió que podía formarse algo serio en su relación con la mediática. “No, es que yo nunca planteé eso desde un principio. En ningún momento planteé que se blanquee algo. Estaba tranquilo, no iba a hablar más del tema. Volvieron a nombrarme en un programa, en otro, en otro, la otra persona y lo que dije siempre es no quiero quedar como un boludo", respondió contundente.

La expareja se conoció durante su paso por MasterChef Celebrity

“En ningún momento de mi parte salió blanquearlo. Es más, en ningún momento me sumó en nada a mí. Si estábamos viéndonos, si ella venía a mi casa y subía una historia, subía una foto; en ningún momento fue de mi parte y después me hace quedar como un bolud*...”, insistió.

Más allá de su distanciamiento con Evangelina, Ian Lucas reconoció que no le guarda rencor. “Sé que es una muy buena persona. Al igual que yo, somos dos buenas personas. Tal vez lo mediático ella lo sabe manejar un poco mejor que yo. Para mí es algo nuevo, pero básicamente eso. Lo que subí con la historia fue que no quiero hablar más del tema, para mí es un punto cerrado con el programa. No iba a hablar yo, pero me siguieron hablando y, de alguna manera, tengo que decir algo”, explicó.

La foto que prueba el romance de Ian Lucas y Eva Anderson (Foto: Captura SQP)

Durante las últimas semanas surgió el rumor de que la ruptura se habría dado después de que Evangelina le pidiera exclusividad. Como discreto que es, el youtuber de 26 años dijo: “No voy a entrar en eso. No seas malo. Te juro que con Eva está todo bien, no quiero hablar más. Es algo que no me está sumando en nada”. Y siguió: “Nos veíamos y a veces quedaban cosas, como pasa cuando te ves con alguien. Pero ya está, esto fue el año pasado, fue hace un montón. Tema cerrado para mí”.

En SQP filtraron fotos que prueban el romance de Ian Lucas y Eva Anderson (Foto: Captura TV)

A su vez, dio a conocer que pasó mucho tiempo junto a los hijos de la modelo y que hasta el día de hoy mantienen un muy buen diálogo. “Me llevo increíble con los tres, hasta el día de hoy, y les tengo mucho respeto a todos. No voy a meterlos en el medio”, defendió a los menores.

Por último, explicó que nunca vio viable la posibilidad de formalizar un noviazgo con Evangelina Anderson por el simple hecho de que se encontraban en circunstancias de la vida totalmente distintas. “No lo veía viable tampoco, por la diferencia de vida, de etapas, de edad", se justificó.