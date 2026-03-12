Camino al Oscar 2026: las historias y los protagonistas que no podés ignorar este domingo

Este domingo 15 de marzo la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas honrará a las mejores películas estrenadas durante 2025. La ansiedad y especulación ya se empiezan a palpitar en Hollywood Boulevard y en las plataformas digitales, donde las búsquedas de “Oscars 2026” crecieron más de un 60% , según Google Trends.

La 98° edición de los premios de la Academia genera tema de conversación por varias razones. La primera es por un nuevo récord en nominaciones con la película Sinners, que logró un total de 16 menciones, la mayor cantidad en la historia. Por otro lado, esta será la primera vez que se inaugurará la categoría a “Mejor Dirección de Casting”, que reconoce la labor creativa de seleccionar elencos que definen el tono y éxito narrativo de una película.

Sin embargo, con 24 premios y más de 20 films nominados, para muchos esta ceremonia se presta a confusión. Gracias a la herramienta de Google, se puede conocer cuáles son las películas y actores que despiertan más interés en la audiencia y son clave para entender la ceremonia de este domingo. A continuación, un listado de las entregas y personajes más relevantes en los Oscars 2026.

Las películas más buscadas de los Premios Oscars 2026

Sinners (Pecadores)

Trailer oficial de "Sinners"

Ambientada en 1932 en el delta del Mississippi, Michael B. Jordan interpreta a dos hermanos gemelos criminales que regresan a su ciudad natal para abrir un bar. Sin embargo, allí deberán enfrentar a un mal sobrenatural que busca aniquilarlos. Aclamada por la crítica por su mezcla de terror, lejano oeste y musical, es la película con más nominaciones en la historia de los Oscars. Su director es Ryan Coogler, quien ya lideró los éxitos Pantera Negra y Creed. Actualmente, se puede ver en HBO Max.

Hamnet

Avance de Hamnet

Dirigida por Chloé Zhao (Nomadland y Eternals), esta adaptación de una novela de la autora Maggie O’Farrell relata el duelo de William Shakespeare y su esposa Anne Hathaway tras la muerte de su hijo Hamnet. No se trata de una biopic, sino de una historia ficticia creada por la escritora británica con estos personajes reales. Está nominada en ocho categorías, incluida Mejor Dirección y Mejor Actriz para Jessie Buckley, quien encarna a la mujer del dramaturgo inglés. La película sigue en cartelera de algunos cines y también puede verse en Amazon Prime y Apple TV.

El Agente Secreto

"El agente secreto" representa a Brasil en los premios de la Academia

Este film brasileño retrata a Armando, un profesor e investigador perseguido durante los últimos años de la dictadura militar en Brasil. Nominada a cuatro categorías, incluyendo a Mejor Película y Mejor Película Extranjera, fue definida por Elle como el “mejor thriller político del año”. El Agente Secreto es la segunda película de origen brasilero en ser nominada al premio más importante de los Oscars, ya que Aún estoy aquí de Walter Selles lo ganó el año pasado. Se estrenó el 26 de febrero en la Argentina y también está disponible en Disney+.

Bugonia

BUGONIA Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

Se trata de una nueva versión en inglés de la película surcoreana de 2003 Save The Green Planet!. Protagonizada por Emma Stone, esta comedia sigue a dos jóvenes conspiranoicos que secuestran a la poderosa CEO de una empresa, convencidos de que es una extraterrestre que busca destruir el planeta. Está nominada en cuatro categorías, entre ellas, Mejor Película y Mejor Actriz para Stone. Sigue disponible en cines y en Prime Video.

The voice of Hind Rajab (La voz de Hind Rajab)

"La voz de Hind Rajab" está basada en una historia real de una niña palestina asesinada por las fuerzas isrealíes CineCANÍBAL

Nominada a Mejor Película Extranjera, cuenta la historia real de Hind Rajab, una niña palestina de cinco años que murió por disparos de las fuerzas israelíes en 2024 en Gaza. La acción transcurre en el centro de operaciones de la ONG Media Luna Roja Palestina, a donde la pequeña llamó por teléfono solicitando auxilio. Fue definida como “la película más indispensable de la década” por Awards Watch. De origen tunecino, se puede ver en las plataformas Prime Video, MUBI o Filmin.

Los actores más buscados de los Premios Oscars 2026

Jacob Elordi

Frankenstein, de Guillermo Del Toro Avance Oficial - Netflix

Si bien saltó a la fama por su papel de galán adolescente en el Stand de los besos y Euphoria, con el paso del tiempo logró consolidar una carrera de roles serios y dramáticos. En esta ocasión, consiguió su primera candidatura al Oscar de Mejor Actor de Reparto por su interpretación de La Criatura en Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro. Este film, basado en la icónica novela de Mary Shelley, logró un total de nueve nominaciones. Además, el actor australiano de 28 años se convirtió en el primero en ser nominado por encarnar al monstruo de Frankenstein, personaje que nunca había sido reconocido por la Academia.

Kate Hudson

Kate Hudson interpreta a Claire Sardina en Song Sung Blue

La actriz estadounidense de 46 años ha sido nominada al Oscar como Mejor Actriz por su papel en el drama musical Song Sung Blue (Canción para dos en español). Esta es su segunda nominación y marca un triunfal regreso tras 25 años de su primera candidatura a Mejor Actriz de Reparto por Casi Famosos (2001). El papel por el que fue reconocida esta vez es el de Claire Sardina, una mujer que forma un dúo musical con su pareja Mike (Hugh Jackman) y juntos buscan el estrellato. La trama está basada en la historia real de una banda tributo al cantante Niel Diamond.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet podría ganar su primer Oscar por su actuación en Marty Supreme A24

Es uno de los favoritos para ganar la categoría Mejor Actor por su papel protagónico en Marty Supreme. Sin embargo, su imagen se vio empañada por escandalosas declaraciones sobre el ballet y la ópera, y acusaciones contra el director del film, Josh Safdie, por comportamiento indebido en otras de sus películas. Este film, basado en la vida del jugador de ping pong Marty Reisman, también obtuvo otros ocho reconocimientos en los premios de la Academia. El actor estadounidense ya fue candidato en otras dos ocasiones para el mismo galardón, hasta ahora, sin éxito.

Teyana Taylor

Teyana Taylor es una cantante y actriz nominada a Mejor Actriz de Reparto por Una batalla tras otra Warner Bros. Pictures

Si bien para muchos su nombre puede parecer desconocido, Teyana Taylor es una actriz y cantante con más de 20 años dentro de la industria. Saltó a la fama como coreógrafa de Beyoncé y por sus canciones de soul moderno. Luego de tener varios papeles menores, logró su primer protagónico en Mil Uno (2023). Ahora está nominada por primera vez al Oscar como Mejor Actriz de Reparto por One Battle After Another (Una batalla tras otra). Allí interpreta a Perfidia Beverly Hills, una líder revolucionaria y pareja del protagonista Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio).

Stellan Skarsgård

Stellan Skarsgård encarna al directo Gustav Borg en el film Valor sentimental

Tras 50 de años de carrera, Stellan Skarsgård obtuvo su primera nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto por la película noruega Sentimental Value (Valor Sentimental). En el film interpreta a Gustav Borg, un célebre y narcisista director de cine que busca retomar su carrera y se enfrenta a una compleja relación con sus hijas, Nora y Agnes. El actor sueco de 74 años hizo historia al ser el primero en recibir este reconocimiento por una película internacional.