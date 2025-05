Este miércoles 7 de mayo se dio a conocer que Iggy Pop vuelve a tocar a la Argentina. La cita es el viernes 12 de septiembre en el Movistar Arena. En ese sentido, sus fanáticos en el país se preguntan cómo sacar las entradas.

“El padrino del punk vuelve a Buenos Aires para un show cargado de potencia, historia y clásicos que marcaron generaciones”, adelantó DF Entertainment ―la productora a cargo del show―. En esta ocasión, se espera que el miembro fundador de la banda The Stooges haga un repaso por su basta carrera, con hits como “I Wanna Be You Slave”, “The Passenger” y “Lust for Life”.

“Iggy Pop” – Swiftcover

Se trata del 11° show que este legendario cantante de 78 años se presenta en nuestro país. La última vez que Iggy Pop pisó suelo argentino fue en octubre de 2016, hace un poco menos de 10 años. En ese entonces estuvo en el Festival BUE acompañado de su banda, The Stooges. Antes de aquel show, se presentó en 1988, en 1992, en 1993 y en 1996 como solista.

Iggy Pop vuelve a la Argentina: cómo comprar las entradas

Las entradas para el show de Iggy Pop se podrán adquirir de forma online, a través del sitio oficial del Movistar Arena. La preventa es el jueves 8 de mayo a partir de las 10, y es exclusiva para los clientes de Santander con tarjetas American Express. En tanto, la venta general para todos los medios de pago ocurre al día siguiente, el viernes 9 de mayo, también desde las 10 de la mañana. En todas las instancias de la venta, se puede aprovechar seis cuotas sin interés con las tarjetas American Express del Banco Santander.

Todo lo que hay que saber para sacar las entradas del show de Iggy Pop en la Argentina

A continuación, el paso a paso para comprar entradas para el show de Iggy Pop en la Argentina:

Ir al sitio del Movistar Arena e ingresar con usuario y contraseña. En caso de no tener una cuenta, es necesario registrarse para poder seguir el procedimiento.

Hacer click sobre el evento al que se quiere asistir.

Seleccionar las ubicaciones y la cantidad de entradas deseadas. Cabe aclarar que, en esta ocasión, solo se podrán adquirir un máximo de cuatro tickets por transacción.

Indicar el método de pago.

Una vez terminada la transacción, se enviará un mail de confirmación de la compra al correo electrónico de la persona que realice la compra.

Los precios de los tickets del recital aún no se dieron a conocer. De todos modos, hay que aclarar que pueden ser un poco más caros por el recargo del servicio de la ticketera.