¿Sincero? El deseo de Sebastián Yatra para su ex, Tini Stoessel, y Rodrigo De Paul

Antes de sus shows de agosto en la Argentina, Sebastián Yatra arribó al país para grabar un especial junto a Susana Giménez que muy pronto se verá por Paramount+. Sin embargo, en medio de su agitada agenda, el cantante colombiano se hizo tiempo para ir al teatro y a la salida opinó sobre el romance entre su ex, Tini Stoessel, con el futbolista Rodrigo De Paul.

Muy simpático con la prensa, el músico habló de cómo están siendo sus días en suelo argentino. “Brutal la obra, demasiado buena”, le dijo a las cámaras de Socios del espectáculo tras ver Inmaduros, en referencia a Inmaduros, la comedia protagonizada por Adrián Suar y Diego Peretti. “Muy agradecido con Buenos Aires, con este viaje tan bonito. Hermoso regresar después de tanto tiempo y ahorita preparado para regresar en agosto”, advirtió el cantante, que acaba de agregar una nueva fecha en el Movistar Arena.

Además de disfrutar de la noche porteña, Yatra se hizo un tiempo para encontrarse con Susana Giménez y grabar un especial que muy pronto se verá por Paramount+. “ Estos días estuve paseando con Susana, una bacana. Todo lo que hicimos fue súper lindo. Comimos pizza, anduvimos en el bus, en el metro, cantamos con todo el mundo ”, reveló. Sin embargo, enseguida confesó qué fue lo que más lo divirtió: “Estuvimos jugando al Candy Crush, somos muy buen equipo con Susana”, señaló.

Susana Giménez y Sebastián Yatra, comiendo pizza en Buenos Aires Gerardo Viercovich - LA NACION

Tras asegurar que viajó solo, el artista desmintió estar en pareja con una chica llamada Cindy (con la que se lo vio muy cerca en el último tiempo) y explotó de risa cuando le comentaron que Flor Peña había elogiado sus dotes íntimos. “Algún video vi”, lanzó al pasar sin meterse de lleno en el tema.

“¿Qué opinas del romance entre Tini y De Paul?”, disparó el cronista de eltrece antes de que Yatra se retire del teatro. Lejos de eludir la pregunta, el intérprete de “Tacones Rojos” expresó: “Está bien. Que sean muy felices” .

El colombiano y la cantante pop argentina terminaron su relación en plena pandemia. Y si bien en un principio se rumoreaba que la actriz de Elite Danna Paola era la tercera en discordia, ellos siempre lo negaron y aseguran tener una buena relación hasta el día de hoy.

Tini Stoessel y Sebastián Yatra

“Queríamos contarles que decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón”, compartieron ambos cantantes en 2020, para confirmar el final de su relación.

“Siempre digo que el hecho de que algo no dure para siempre no significa que es un fracaso. Para mí esto que yo viví con ella ha sido de las bendiciones más grandes de mi vida. Para mí siempre seguirá siendo un milagro bonito, positivo, algo con lo que he crecido. Ojalá que siempre podamos conservar esa amistad”, señaló Yatra tiempo después, al ser consultado sobre cómo había terminado su relación con la artista argentina.

Stoessel, por su parte, también dejó en claro que no había rencores entre ellos: “Me gusta tener una buena relación con alguien que significó tanto para mí. Todas las personas que pasaron por mi vida me enseñaron algo y se lo voy a agradecer siempre”, sostuvo la artista argentina en una entrevista con la revista ¡HOLA! Argentina.

El último encuentro cara a cara entre los artistas se produjo en enero pasado, durante la fiesta de casamiento que celebraron Stefi Roitman con Ricky Montaner en Exaltación de la Cruz.