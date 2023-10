escuchar

La relación entre Indiana Cubero y su madre Nicole Neumann cambió drásticamente en los últimos meses. La joven decidió tomar distancia y se mudó con su padre Fabián Cubero, la novia de él, Micaela Viciconte, y Luca, el hijo que tienen en común. Esto desató una fuerte interna familiar, que escaló hasta la Justicia. Pero, el miércoles llegó un día que la familia esperaba con ansias: el cumpleaños de 15 de Indiana y el gran interrogante era la lista de invitados. La quinceañera optó por un festejo íntimo en un bowling con una torta de dulce de leche, pocos invitados entre los que figuraron sus amigos del colegio y su familia paterna.

Mucho se habló respecto de los 15 años de Indiana y el gran interrogante era si Nicole Neumann participaría del festejo o no, puesto que están distanciadas desde hace varios meses. Incluso, la modelo fue consultada al respecto y decidió omitir el tema. Finalmente, se supo que la adolescente optó por celebrar el miércoles, mismo día de su cumpleaños, con una reunión íntima en un bowling. Entre los invitados, estuvieron sus amigas, su padre Fabián Cubro, Micaela Viciconte, su hermanito Luca y sus hermanas Allegra y Sienna, quienes, a diferencia de ella, sí mantienen un buen vínculo con su mamá.

La encargada de compartir las imágenes del festejo fue justamente una de las invitadas de honor: Soledad Cubero, la hermana del exfutbolista, quien llegó de sorpresa desde Mar del Plata junto a sus hijos para celebrar con su sobrina este día tan especial. En el video que publicó en sus redes sociales, se pudo ver el momento en el que apareció en el lugar, sin que la cumpleañera lo supiera y la cara de la adolescente al verla lo dijo todo.

En un momento, el celular que registró el sentido abrazo familiar se dio vuelta y se pudo ver a Fabián Cubero grabando la escena y a Allegra con Luca en brazos y a Sienna a su lado.

Después de los juegos, llegó la hora soplar las velitas. Rodeada de sus amigos y con su hermanito menor en brazos, Indiana se sentó detrás de la torta redonda de chocolate y dulce de leche, con letras que formaban un “feliz cumple”. Aconsejada por su primo, pidió los tres deseos y recibió los aplausos y gritos de todos los presentes.

Indiana Cubero celebró sus 15 años en un bowling y rodeada de sus amigos y familiares (Foto: Captura de video / Instagram @sole_cubero)

Y, como no podía ser de otra manera, para guardar ese momento tan especial, se sacaron varias fotos. Sin soltar a su pequeño hermanito ni un segundo, Indiana posó con su tía y sus primos y con Allegra y Sienna. Pero, también hubo postal familiar de seis, porque se sumaron Fabián Cubero y Micaela Viciconte. Sin embargo, ni en el video ni en las fotos se pudo ver a Nicole Neumann, por lo que se presume que las cosas entre madre e hija no estarían para nada resueltas y la presencia de la adolescente en el casamiento de la modelo, que será el 8 de noviembre (civil) está en duda.

Indiana juntó a sus hermanos: Sienna, Allegra y Luca (Foto: captura de video)

Soledad, la hermana de Fabián Cubero, llegó de sorpresa al cumpleaños de su sobrina, acompañada por sus dos hijos (Foto: Captura de video)

Para cerrar el día con broche de oro, Indiana, Allegra, Sienna, Fabián, Micaela, Luca y Soledad y sus hijos fueron a cenar a un restaurante en Nordelta. “Seguimos de festejo”, comentó la tía de la cumpleañera en una foto que publicó.

Después del festejo en el bowling, la familia fue a cenar a un restaurante (Foto: Instagram @sole_cubero)

La reacción de Indiana Cubero ante el mensaje que le dedicó Nicole Neumann en el día de su cumpleaños

A pesar de la evidente distancia que mantiene hoy con su primogénita, Nicole Neumann no quiso dejar pasar el cumpleaños de Indiana y tomó una contundente decisión: compartió un amoroso mensaje en Instagram, pero implementó la medida “anti-haters” de restringir los comentarios. Esta acción no pasó inadvertida y llegó hasta la propia cumpleañera, que tuvo una inesperada reacción teniendo en cuenta cómo está la relación entre ellas hoy.

Nicole Neumann le dedicó un mensaje a su hija, pero cerró los comentarios de la publicación Instagram @nikitaneumannoficial

“¡Felices 15, mi reina!”, escribió Neumann y mencionó la cuenta de Indiana. “Quien me dio el título de ‘mamá’, quien me mostró ese sentimiento de ‘amor incondicional’ por primera vez en mi vida. ¡Que seas siempre muy feliz! ¡Te amo!”, cerró. Sus palabras estuvieron acompañadas por postales de Indiana cuando era chica y otras imágenes más actuales de ambas. Asimismo, también se pronunció en sus Stories donde compartió una publicación de una sesión de fotos que hizo su hija con un vestido de quinceañera.

Indiana Cubero le puso Me Gusta al mensaje que le dedicó Nicole Neumann (foto: Instagram @gossipeame)

La reacción de Indiana no se hizo esperar. Según compartió la cuenta de Instagram de Gossipeame, la adolescente, que tiene su cuenta privada, le puso Me Gusta a la publicación de su mamá y también compartió la Storie. Esto efectivamente se vio como un guiño de buena onda entre ambas, no obstante, por lo que se pudo advertir en las imágenes del íntimo festejo, Nicole Neumann no habría estado entre los invitados.