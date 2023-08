escuchar

Indiana, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, cumplirá 15 años el próximo 18 de octubre. La temática de su fiesta ya se situó en el foco mediático, en medio del conflicto familiar que protagoniza junto a su madre, y por el cual se fue a vivir a casa de su padre y su actual pareja, Mica Viciconte. En tanto, el exfutbolista detalló cómo será la celebración de la adolescente.

Cubero, con quien vive desde diciembre, comenzó a organizar el festejo y dio detalles de cómo será la celebración. “Ella es medio especial con eso, no le gustan las fiestas ni ser el centro de atención”, señaló el exfutbolista.

Y detalló: “Quiere hacer algo en familia, más de día, y con sus compañeros de colegio y amigos. Le vamos a organizar un gran cumpleaños, pero no quiere fiesta”.

Fabián Cubero dio detalles sobre la fiesta de 15 cumpleaños de Indiana

En tanto, Cubero opinó acerca del conflicto que protagonizaron desde hace ocho meses su hija mayor y Nicole Neumann y aseguró que le gustaría que se produjera una reconciliación entre ambas. “Si ella investiga algo, a mí no me lo hace saber”, apuntó acerca de si la adolescente es consciente de la repercusión mediática del alejamiento con su mamá. Y añadió: “Sé que habla mucho con sus compañeros de colegio, pero entre nosotros tratamos de no hablar sobre esos temas”.

ARCHIVO-. Nicole Neumann e Indiana Cubero atraviesan un conflicto familiar Archivo

Con respecto a cómo evoluciona la relación entre la hermana mayor de Allegra y Sienna y la modelo, el deportista acotó: “Ahí está”. Aunque destacó que su interés se enfoca en la reconciliación entre ambas: “Toda la vida [sobre el deseo de que se arreglen]. Pero no la presiono. La acompaño, la aconsejo, siempre tratando de fomentarle la familia, pero ella ya tiene una edad importante y toma sus propias decisiones”, sentenció.

Fabián Cubero opinó sobre el conflicto entre su hija Indiana y Nicole Neumann

En diciembre pasado, Indiana se trasladó a la vivienda que su padre, Fabián Cubero, comparte con su actual pareja, Micaela Viciconte y su hijo Luca. Con respecto al conflicto que la mayor de sus hijas atraviesa con su madre, Nicole Neumann, el exfutbolista señaló unos días atrás: “No puedo dar mucho detalle por cómo está toda la situación”.

Y advirtió: “Obviamente, esto está en un juzgado, pero estamos muy abocados a lo que es nuestra familia, disfrutando de las nenas, de Luca, de todo”. Acerca de las posibilidades de una reconciliación entre Indiana y Nicole, cubero apuntó: “Yo siempre empujo para que así sea, pero es una decisión de la nena, que ya tiene casi 15 años. Yo la voy a acompañar en la decisión que ella tome”.

Fabián Cubero volvió a opinar sobre la situación de Indiana y Nicole Neumann

Por su parte, Micaela Viciconte dio su visión respecto de esta situación: “Todas las familias ensambladas pasan por un montón de momentos. Para mí, si no hay amor, no se puede formar una familia ensamblada. Y, si hay amor y trabajo en equipo, todo fluye”.