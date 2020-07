Verónica Lozano tocó la polémica por la tapa de Caras con la hija de Máxima en Cortá por Lozano. Crédito: Twitter

23 de julio de 2020 • 19:07

Sigue la polémica por la tapa de la revista Caras, en la que se muestra a la reina Máxima con la su hija Amalia y el cuestionado título "La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look plus size". Esta vez, Verónica Lozano no ocultó su indignación y calificó a la portada de "muy polémica" y "terriblemente fea".

Durante su programa Cortá por Lozano, la conductora invitó a los panelistas que la acompañan a debatir sobre la publicación.

"La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look plus size que quiere decir tamaño grande. Dieciséis años tiene ella. Yo no sé quién decide titular así. Supongo que pasa por un montón de filtros antes de que decidan que está bien publicar esto y que ese sea el título", comenzó Tamara Pettinato, quien participó del programa desde su casa. Mientras leía la tapa de la revista, la columnista opinó que "parte del bullying es una tapa como ésta".

Más adelante, como respuesta a la postura de su compañera de equipo, Lozano consideró que "ante una aparente deconstrucción o ruptura de estereotipos te están encajando en otro estereotipo".

En tanto, la conductora continuó, enfática: "Sucede cuando los medios funcionan como policía, sobre todo con los cuerpos de las mujeres. Siempre hay como una mirada de cómo tiene que ser nuestro cuerpo".

"Es una chica que ha tenido conflictos con este tema, lo mismo su mamá. Entonces, dejemos esos títulos. Simplemente mostrar a ella y su mamá posando sin ningún título pedorro ¿no?", disparó Lozano. Y, ante la duda sobre si la tapa resultó bien vista por parte de los editores y directivos de Caras, completó: "Evidentemente (a la gente de la revista) no les hace ruido. La verdad es que nos sigue sorprendiendo".

Este miércoles se conoció la edición de agosto de Caras, cuya tapa fue duramente criticada en los medios y las redes sociales. "La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look 'plus size'" es el título de la nota de portada, ilustrada con una foto de la reina Máxima junto a su hija Amalia, de 16 años. El tratamiento de la figura de Amalia en la publicación disparó muchas críticas y puso en debate el tratamiento de la historia de las mujeres solo por su aspecto físico.