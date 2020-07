"La mujer es linda en todas sus formas", comentó Benito Fernández

Benito Fernández, que vistió en varias oportunidades a la Reina de Holanda, la argentina Máxima Zorreguieta, dio su opinión sobre la polémica que se generó a partir de la última tapa de la revista Caras.

El tratamiento de la figura de Catalina Amalia de Orange (16 años), heredera de la corona holandesa, en la portada de dicha publicación disparó muchas críticas y puso en el tapete el bullying y la discriminación a las mujeres que no tienen el que para algunos es el "peso ideal".

"La mujer es linda en todas sus formas. Vestí a chicas de más de cien kilos y también a Tini Stoessel, que pesa 28 kilos mojada. No hay que tratar a la mujer como una heladera", dijo Benito Fernández en Hay que ver, el ciclo de elnueve que conducen Denise Dumas y José María Listorti.

"No tengo permitido hablar de la realeza holandesa porque trabajo para ellos, pero solamente voy a decir una cosa, y es que a Máxima le costó mucho su peso. Es la mujer más linda que he vestido en mi vida y mide más de 1,80 metros y calza 42 y medio, y su peso no le fue fácil. Máxima es linda porque disfruta de la vida, cuida a su familia, defiende los derechos de la mujer. Siempre acusan a la moda de estigmatizar la belleza y no es así", aseguró el diseñador.