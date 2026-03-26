La sugestiva ausencia de Evangelina Anderson en Cortá por Lozano tras la visita de Ian Lucas

El viernes pasado, Ian Lucas, ganador de la última edición de MasterChef Celebrity, visitó el diván de Cortá por Lozano con una condición: que no esté Evangelina Anderson en el estudio y que tampoco se la mencionara durante la entrevista. Si bien desde el programa se intentó sostener la versión de que la rubia estaba de vacaciones, lo cierto es que la propia panelista salió a negar la información y advirtió que fue la producción del ciclo quien le pidió que no asistiera al programa.

“¿Te fuiste de viaje al final?”, le preguntó Alfonso Oliva, el cronista de Intrusos, a Evangelina al salir de la señal de Martínez. “No, no, no. No me fui de viaje. Estuve acá en Buenos Aires”, respondió la influencer sin dar vueltas. “¿Cómo viviste estos días?”, repreguntó el movilero intentando indagar un poco más al respecto. “Bien, con normalidad, ocupándome de mis hijos”. Sin más preámbulos, el notero de América fue al grano y le preguntó si había pedido vacaciones, intentando buscar una justificación sobre su ausencia en el ciclo de Telefé el pasado viernes.

Tras un “no” rotundo, la exvedette contó cómo es su arreglo con el programa de Verónica Lozano. “Ellos me pidieron que arregle por un año y como yo no estaba convencida dije: ‘pruebo dos semanas’. Al final, hace más de un mes que estoy acá. Como terminé MasterChef, yo quería unos días de vacaciones. Los pedí pero finalmente no me pude organizar con mis hijos. Se los dije pero me dijeron que esos días igual no venga”, reveló dejando en claro que no fue su decisión no estar presente en el panel el día que el campeón de las hornallas de este año visitó el diván.

Esta relación que comenzó en el reality de cocina terminó mal cuando Anderson negó el romance públicamente

“¿Saludaste a Ian después del premio?”, indagó el periodista sin embargo, Anderson fue contundente: “No voy a hablar más del tema. Ya está, sino es siempre lo mismo y es cansador. Hay muchos temas para debatir, hablemos de otra cosa. Invéntenme un romance nuevo”, lanzó entre risas. Respecto a que Lucas prefiere no hablar de ella, opinó: “Sí, mejor. Aparte es un momento tan importante en su vida... que hablen de él, que no me metan a mí”.

Minutos después, Oliva trajo a colación un tema del pasado, el supuesto video del que habló Yanina Latorre y que comprometería a la bailarina con un futbolista casado. Tras aclarar que eso es viejo, la ex de Martín Demichelis aclaró: “Estoy re tranquila sino ya hubiera salido. Ya está súper aclarado. Ella (en alusión a Latorre) dijo que yo estaba con un jugador casado de la Selección (en referencia a Leandro Paredes) y ya se aclaró que no es así. Así que ya está. Si no se mostró el video es porque no existe”. Y para que no queden dudas, agregó: “Yo estoy muy segura porque nunca en mi vida salí con un hombre casado y te lo digo así (se saca las gafas y mira a cámara). Nunca en mi vida salí ni saldría con un hombre casado, jamás. No haría algo que a mí no me gusta que me hagan”.

Antes de abandonar el estacionamiento de Telefé, la modelo habló sobre su futuro laboral y aseguró tener otras propuestas para seguir en el canal. “No hay que adelantar nada pero es un poco de todo”, reveló sin descartar la posible conducción de un ciclo. “Popstars seguro que no porque ya está Ian Lucas…”, comentó con tono pícaro el cronista. Tras una larga carcajada, Anderson bromeó: “¿Quien te dice? ¿Te imaginás? ¿No sería mala eh?”.

Enseguida, el periodista aprovechó para preguntarle por los dichos de “La Reini” que se postuló para casarse con Ian Lucas si salía campeón de MasterChef. “Me encanta, me encanta la pareja. Ojalá. Quiero que me inviten, eso sí. Ahora vayan a preguntarle a ‘La Reini’, a mí suéltenme”, lanzó con tono pícaro. “¿Estás contenta por eso?”, arremetió el movilero. “No, estoy contenta porque volví a trabajar. Me dieron vacaciones y volví a trabajar”, dijo Evangelina abriendo nuevamente el tema por el que empezó la entrevista.

Mientras Anderson asegura no haber tenido nada con el campeón de MasterChef Celebrity, Ian Lucas se mostró molesto al ser negado por su compañera

“¿Vos no pediste no venir porque estaba Ian Lucas?”, indagó el periodista. “No, para nada”. “Tampoco te pidieron que no vengas…”, dijo el entrevistador buscando una explicación sobre su ausencia. “Alguien pidió que yo no venga explícitamente. Yo no vine. Como yo no quiero líos… Yo nunca hago problema por nada y menos en el lugar de trabajo. Yo no quiero dramas”, respondió de manera más que clara. “Si hubiese sido por vos, ¿venias?”, disparó el notero. “Pero claro, obvio. Yo soy muy profesional”. “Evidentemente de su lado prefirieron que no vengas”, lanzó por último el hombre de América. “Lo dejo a tu criterio, como diría Karina Olga”, ironizó Anderson antes de retirarse en su vehículo.