Indignado, Chapu Martínez cruzó sin filtro a Sandra Borghi por opinar sobre su caso: “Soberbia”

Nadie se lo esperaba. La derrota de la selección nacional en su debut en el Mundial de Qatar 2022 sorprendió a los hinchas argentinos, que esperaban que le ganara a Arabia Saudita tras el primer gol del capitán Lionel Messi. Muchos hinchas decidieron echarle la culpa al “Chapu” Martínez, un influencer que se encontraba en el estadio durante el partido, y fue víctima de una avalancha de mensajes llenos de violencia en las redes sociales, que incluyeron amenazas de muerte a su familia. La periodista Sandra Borghi, vio el video del mediático llorando en Instagram y lanzó unas polémicas declaraciones sobre su caso. “Lo que no es serio sos vos. Tenés una falta de sensibilidad terrible”, le respondió el joven que se hizo famoso en 2018 con su recordado “Traeme la copa Messi”.

El argentino, de 28 años, acumuló más de un millón de seguidores en la red social. Su éxito surgió luego de la viralización de uno de sus videos, en el que cantó “tráeme la copa Messi, tráeme la co”, durante el Mundial de Rusia en 2018. Su fama lo ayudó a viajar a aquella Copa del Mundo y, ahora, acudió a Qatar para animar al conjunto nacional. Pero, tras la derrota de la Argentina el martes pasado, el influencer recibió una oleada de mensajes violentos por esta vía, entre los que lo tildaron de “mufa” y hasta amenazas de muerte contra él, su familia y el pequeño hijo de 6 años que tiene con Ariana Sosa, su pareja de toda la vida.

El argentino realizó un descargo en Instagram. Instagram: chapumartinez

En el plató de TN, la periodista Sandra Borghi habló de la situación del “Chapu” y dio la sensación de que le restó importancia a lo sucedido, a través de unas declaraciones que hasta fueron cuestionadas por sus propios compañeros. “¿Este chico no necesitaría ayuda? El flaco se garpó igual. No está acá, ¿eh? Está en Qatar”, comenzó la comunicadora. Y agregó: “Está sobrepasado, yo pregunté de qué. ¿Por qué no vuelve? Hagamos una vaquita y que vuelva. No entiendo nada”.

Chapu Martínez cruzó a Sandra Borghi tras sus declaraciones.

Además, apuntó contra la actitud del influencer. “Si entrás hoy al perfil del Chapu, vas a ver que durante todo el día se divierte, genera contenido, gana plata y, de hecho, está ahí a través de lo que generó en las redes sociales. Fuerte el aplauso. Si esto le hace daño, tiene dos opciones: te vas y dejas de sufrir o lo resolvés de la misma manera en que lo generaste. Que denuncie y no salga llorando en las redes”, sentenció.

La respuesta del Chapu

“Lo que no es serio sos vos”, aseveró el “Chapu” Martínez, a través de su cuenta de Instagram. “En ningún momento tomaste con seriedad las amenazas de muerte que sufrimos mi hijo, mi familia y yo. Tu soberbia imponente, ningunear e interrumpir a tus compañeros, demuestra cómo lo único que te importa es el rating y no lo humano”, señaló. Y descargó: “Tenés una falta de sensibilidad terrible. Sos un dinosaurio, más allá de la TV, y me avergüenza que haya gente como vos trabajando en medios, que ni siquiera se informa para dar una nota. Hasta tus propios compañeros te muestran la gravedad de la situación. Una vez más, haciendo de las suyas”.

El descargo del Chapu Martínez

Además, el argentino compartió un audio que recibió del abogado Fernando Burlando, en el que le confirmó la formalización de la denuncia. “El delito que le puede caer a esta gente, que muchos ya fueron identificados, es el de amenazas [149 ter, Código Penal], que tiene penas de dos hasta 6 años”, se escuchó.

