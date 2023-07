Filtraron la suma total de las deudas de Morena Rial y se abrió la polémica: “Es más grave”

escuchar

Desde que difundió detalles sobre su dura historia de vida, que incluyeron fuertes declaraciones respecto de cómo sobrellevó su áspero vínculo con Jorge Rial y su madre adoptiva Silvia D’Auro, Morena Rial se volvió foco de miradas en las últimas semanas. En esta ocasión, la polémica que la tiene como protagonista tiene relación con diversas declaraciones que se difundieron este viernes 7 de julio en el programa LAM (América TV), donde trascendió que la joven de 24 años debe una importante suma de dinero a raíz de una serie de deudas de las que, al parecer, aún no responde.

“Luego de que nos enteráramos de la deuda de alquiler que tiene en dólares, ahora nos llegó la información de que en el mismo departamento que mantiene dicha deuda se le suma que tuvo problemas con graves destrozos en la propiedad”, introdujo la panelista Marcela Feudale en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

Se filtraron las deudas de Morena Rial

Acto seguido, Fernanda Iglesias dio más detalles acerca del alquiler ubicado en el barrio de Belgrano, en Capital Federal, y aseguró que la dueña del lugar todavía no recibió los pagos correspondientes. “Ella todavía no paga el alquiler que debe, el contrato, que lo tengo y está firmado por el padre. Son 1.550 dólares por mes y tiene 4 ambientes”, comentó sobre uno de los puntos que quebrantó la relación entre el periodista y su hija.

En tanto, Yanina Latorre agregó: “Lo pactó con la inquilina, que dice ‘a mí no me pagan, te tenés que ir’. Morena está esperando, por eso se debe haber anotado en la facultad”. Luego de que las “angelitas” realicen una breve introducción sobre el tema, se difundieron más detalles al respecto y enumeraron con exactitud todos los conflictos legales que la mediática protagonizó en los últimos años.

Jorge Rial y Morena Rial, en una imagen de hace unos años, cuando tenían un vínculo más estrecho Ig / @jrial

“Esta no es la única morosidad que tendría. El endeudamiento que mantiene en Córdoba, que van desde el año 2020 al 2023 por exceso de velocidad, circular sin patente y sin luces, suman un total de $448.077″, enumeraron. Por el lado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la hija mayor del conductor también tiene deudas similares por un valor de $20.584.

No obstante, afirmaron que el conflicto no se limita únicamente a las infracciones de tránsito. “Este raid deudor no termina acá, ya que tiene deuda con entidades bancarias de $67.000″, argumentaron.

Lo más grave de la situación, según consignaron, es que en la Central de Deudores algunas de las deudas están catalogadas como “irrecuperables” por la cantidad de tiempo que pasó -plazo superior a un año-, desde el día en que cometió los ilícitos nombrados.

“En un hotel de Córdoba dejó una gran deuda sin pagar, de $800.000. Se trata de una compra que hizo con tarjeta de crédito y que Rial desconoció. Ahora, ella es la que se tiene que hacer cargo”, mencionaron desde LAM.

Algunos de los destrozos que Morena Rial produjo en un hotel ubicado en Córdoba LAM

Hasta el momento, Morena no realizó declaraciones al respecto. Sin embargo, se espera que se exprese y defienda sobre las acusaciones que, tal y como se muestra en cada ocasión en la que se expone públicamente, siempre se encarga de aclarar.

