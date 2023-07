Tamara Falcó e Íñigo Onieva, del escándalo por infidelidad a finalmente casarse en la boda del año

escuchar

Tamara Falcó, diseñadora de moda y hermana de Enrique Iglesias, volvió a estar en boca de todos este sábado por su casamiento con Íñigo Onieva, a un año del escándalo por infidelidad y de sus duras declaraciones contra él.

“Es imposible que vuelva con Íñigo”, fue la frase que quedó de aquel episodio en el que la española habló con la prensa y se refirió a la infidelidad de parte de su pareja, que se convirtió en uno de los escándalos mediáticos más importantes del año pasado en España.

Lo que detonó todo fue la filtración de unos videos de su pareja, en los que aparecía con otra mujer, que datarían de finales de agosto del año pasado, lo que causó la cancelación de la boda entre ambos.

Tamara Falcó habló sobre su ruptura con Íñigo Onieva luego del escándalo.

En aquel momento, Falcó indicó: “Para los cuernos soy muy cuadriculada. Pero eso se unió a la mentira. Me da igual si fueron seis segundos o un nanosegundo en el metaverso. Si esto es verdad, se acaba todo”.

Sin embargo, este episodio quedó atrás luego de que en las fiestas del año pasado, ella perdonara esta infidelidad y la pareja apostase una vez más por el amor. Hace una semana, La hija de Isabel Preysler y del fallecido Carlos Falcó compartió una foto besándose con su novio y mostrando al público el inmenso amor que siente.

“Ya no nos queda más que una semana y un día para estar unidos para siempre a ojos de Dios mi Íñigo. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero lo hemos logrado y somos muy felices. Como me decías anoche, vamos a seguir bailando toda la vida y estoy deseando que esa vida empiece ya”, señaló.

Lejos quedó esa postura que parecía inquebrantable en ese momento porque la marquesa de Griñón y Onieva dieron el “sí” este sábado y celebraron su amor en una romántica boda europea en la finca El Rincón, a las afueras de Madrid.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva disfrutando de la boda Instagram: @tamara_falco

Tamara Falcó e Íñigo Onieva disfrutando de la boda en la finca El Rincón Instagram: @tamara_falco

Lo curioso es que detrás de este acontecimiento, la prensa española aseguró que hay un sinfín de acuerdos comerciales, por lo que podría ser una de las bodas más pagadas de la historia. Tanta notoriedad cobró este evento que una de las revistas europeas tendrá la exclusividad de la boda y se calcula que se venderá masivamente en el Viejo Continente.

No obstante, la madrileña de 41 años dio un pequeño adelanto de lo que se vivió en la celebración y compartió un carrusel de fotos junto a su flamante marido. Ella con un elegante vestido beige y él con un saco azul y corbata. En cada imagen, la mujer etiquetó a las marcas que la auspiciaron con cada prenda.

En otra publicación compartió un reel de fragmentos de la exclusiva boda y en el pie manifestó: “Una noche emocionante. Gracias a todos por venir y hacer que estos días sean los más maravillosos de nuestra vida”. En el video se ve mucho glamour, flores, invitados, bebidas, sonrisas y decoración de primer nivel para una unión de tamaña envergadura.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se casaron

Íñigo, por su parte, compartió una imagen en blanco y negro, en el que se lo ve bailando junto a su esposa. En el pie de la publicación le dedicó un tierno mensaje.

Íñigo le dedicó un tierno posteo a su esposa Instagram: @ionieva

“Hoy comienza nuestro viaje juntos y no puedo ser más feliz de tenernos el uno al otro para juntos hacer frente ante cualquier obstáculo de la vida”, introdujo el empresario de 33 años y luego agregó: “No existe mejor equipo, juntos nos completamos y obtenemos el equilibrio que en solitario jamás podríamos alcanzar. Gracias por tanto y por lo que viene”.

