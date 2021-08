Infinite es una versión de la disputa entre Eros y Tanathos con aires de tecno-thriller, persecuciones espectaculares y una vertiginosa puesta

Infinite (Estados Unidos, 2021). Dirección: Antoine Fuqua. Guion: Ian Shorr, Todd Stein (basado en la novela de Eric Maikranz). Fotografía: Mauro Fiore. Montaje: Conrad Buff IV. Elenco: Mark Wahlberg, Sophie Cookson, Chiwetel Ejiofor, Dylan O’Brian, Toby Jones, Jason Mantzoukas, Jóhannes Haukur Jóhannesson. Duración: 106 minutos. Disponible en: Paramount+. Nuestra opinión: buena.

Antoine Fuqua nos entrega su propia versión de la disputa entre Eros y Tanathos, con una estética que combina el tecno-thriller de los 90, con ralentis al estilo Matrix y persecuciones espectaculares, en sintonía con el ritmo del mainstream contemporáneo. La historia, tal como la explica la voz en off del comienzo, es así: quienes tienen poderes especiales para recordar sus vidas pasadas y amalgamar sus experiencias y habilidades son llamados Infinitos. Algunos de estos imprevistos superhéroes, los creyentes, confían en que ese poder puede servir para guiar y salvar a la humanidad; otros, los nihilistas, quieren que todo termine y morirse de una vez. Así estamos. Pero Fuqua no deja arrastrarse por el existencialismo que puede intuirse en el material de origen, la fantasía oscura de Eric Maikranz, The Reincarnationist Papers, y pisa el acelerador desde el comienzo.

La escena inicial funciona tanto como prólogo a la historia y clave para descubrir el destino del creyente Treadway (Dylan O’Brian), como para confirmar que a Fuqua le interesa más la acción que los dilemas que separan a héroes y villanos en pugna. Y de allí nos conduce a la vida del pobre Evan McCauley (Mark Wahlberg), a quien sus voces interiores no lo dejan en paz ni a sol ni a sombra. Ya sea buscando empleo en un restaurant o forjando una espada samurái para conseguir su medicina psiquiátrica, McCauley es siempre un perseguido por ese diagnóstico que, en definitiva, esconde sus verdaderos dones.

Lejos de sus mejores películas como Día de entrenamiento o El justiciero, Fuqua vuelve a formar tádem con Wahlberg como en El tirador, dando cuerpo a un héroe más rústico que aquel que podía interpretar Denzel Washington, pero con clara consciencia de su condición de hombre común (una de sus frases es “De donde yo vengo tenemos cuentas para pagar y alquiler con el que cumplir. No hay tiempo para el destino”). Pese a que el vértigo de la puesta en escena es heredero de sus tiempos como director de videoclips, Infinite abreva en algo más que la impronta musical de esos 90: hay claros homenajes a la Misión Imposible de Brian De Palma en versión clase B, bailes y balas salidos de la saga Matrix, y un variopinto registro actoral que combina el histrionismo histérico de Chiwetel Ejiofor con el rostro inamovible de Sophie Cookson.

Pero aún en sus caóticos resultados, Fuqua elabora escenas deudoras de una materialidad propia de otra época, con su banda de outsiders que sostiene su creencia en un mundo en ruinas, teñidos del azul de sus aguerridas emociones, dispuestos a volar por los aires y sacrificar todas sus vidas juntas por un último momento de acción.