Ingrid Grudke rompió el silencio tras ser acusada de provocar destrozos en un gimnasio

Luego de enterarse a principios de este año de que su exmarido, Martín Colantonio, le había sido infiel con Andrea, su sobrina política, Ingrid Grudke sigue pasando por una mala racha. En las últimas horas, la modelo fue acusada de destrozar un gimnasio en Misiones, provincia de la que es oriunda y en la que se había instalado en 2020 debido a un problema familiar.

Este martes 3 de junio en Puro Show (eltrece), la panelista Carolina Molinari brindó detalles de la situación que la involucra: por un video que circula se dijo que provocó destrozos en un gimnasio, algo que la propia involucrada desmiente.

“Esto pasó el viernes pasado, precisamente a las siete de la tarde. Dicen que hay una denuncia, pero yo hablé con Ingrid y me dijo que no existe tal denuncia. De hecho, este gimnasio está dentro de la sociedad, que ella todavía tiene el 50% de las acciones”, dijo la periodista sobre los hechos.

Ingrid Grudke y Martín Colantonio, en tiempos felices

Y continuó: “De hecho, de este local ella todavía es garante, pero nunca recibió ni una revisión de cuentas en todos estos años ni recibió un peso porque está lleno de deudas”. Acto seguido, desde la producción mostraron las imágenes en las que se la ve a actriz quitando un cartel publicitario. Ante el desconcierto de quienes estaban en el estudio, la columnista explicó: “Cuando ponen estos boxes de CrossFit en el gimnasio, Ingrid lleva una marca de proteínas de la que ella es la imagen; y además de los productos ponen cartelería”.

Ingrid Grudke denunciada por el encargado del local (Foto: Captura TV)

“Cuando estalla todo el escándalo con el ex por la infidelidad con su sobrina, el dueño de la marca de proteínas le dice que no le interesa estar más en el gimnasio si ella no iba a estar ahí, entonces le pidió que saquen la cartelería y que retiren el producto a la venta”, continuó Molinari.

Por su parte, la periodista reveló que Grudke no quería que ninguno de los empleados del local tuviera problemas, por eso lo hizo ella misma. Cabe destacar que la exmodelo continúa siendo dueña de parte de la empresa. “Lo hizo ella personalmente; además, es dueña del 50% de las acciones y puede hacerlo. Este gimnasio está dentro de la sociedad que tiene con su ex, y es garante de este local”, subrayó.

Minutos después, desde el ciclo se comunicaron con Alicia Da Silva, periodista de Radio Up, la emisora misionera con la que la modelo aclaró la situación. “Justamente ella fue y retiró el cartel de la proteína porque es algo de lo que es parte todavía”, señaló. Además, mencionó que pudieron corroborar que en la comisaría hay una denuncia policial realizada por parte de Luis Mendoza, quien sería el encargado del local.

Y aseveró: “Me parece raro porque ella es garante del local que se alquila y tiene 50% de las acciones. No la pueden denunciar por esto. Nos llamaron la atención los titulares que salieron porque claramente quieren dañar la imagen de Ingrid”.

Qué dice el parte policial de la denuncia contra Ingrid Grudke

De acuerdo con el parte policial, en el gimnasio ubicado en la calle Entre Ríos, entre Ayacucho y San Lorenzo, un hombre llamado Luis de 35 años manifestó que “en el lugar se hizo presente Ingrid Grudke, junto a un masculino y una femenina, y del lugar sustrajeron productos de proteína, colchonetas varias y causaron daños en carteles que tenían el nombre del local”.

El parte policial de la denuncia que realizó el encargado del lugar (Foto: Captura El trece)

Y completa: “Criminalística hizo su tarea de rigor en el lugar. El magistrado interviniente ordenó la notificación de instrucción causa a la imputada y la prohibición de acercamiento al lugar”.