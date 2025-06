El insólito pedido de la China Suárez y Mauro Icardi en un lugar de comidas de Buenos Aires

Desde que oficializaron su noviazgo, precisamente el 9 de enero de este año, María Eugenia ‘la China’ Suárez y Mauro Icardi disfrutan de su romance a la vista de todos, incluso del otro lado del mapa, donde tuvieron una larga estadía y hasta festejaron el título del Galatasaray Spor Kulübü de Turquía, club al que el futbolista argentino pertenece. Sin embargo, no todo siguió de la mejor manera para la pareja, ya que en las últimas horas, tras su regreso a la Argentina, volvieron a ser noticia por un polémico pedido que hicieron en un conocido restaurante.

La China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Turquía con los tres hijos de ella para participar de los festejos del Galatasaray (Foto: Instagram @mauroicardi)

Después de que este lunes 2 de junio arribaran a Buenos Aires, la actriz y el deportista decidieron disfrutar de la noche porteña y cenar en Recoleta. Según contó Yanina Latorre en LAM (América TV), en aquel lugar tuvieron una actitud poco feliz. “Chismecito fresco de este momento, acaban de llegar... No voy a decir el lugar para que no vayan todos los noteros”, comentó y destacó que Icardi y la China tenían ganas de salir y despejarse un poco “después de 12 horas de avión con jet lag”.

Mauro Icardi, la China Suárez y sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio

En ese sentido y fiel a su estilo, la panelista lanzó: “Yo después de 12 horas de avión, con jet lag, no salgo a comer ni loca”. Y continuó: “A un restaurante importante de la Recoleta, cayeron Icardi y la China y una pareja más a comer”.

Con intención de generar intriga, la conductora de Sálvense quien pueda (SQP), ciclo que conduce en el mismo canal, reveló: “Subieron al tercer piso. Echaron a todos los comensales”. Mientras la tribuna se pronunciaba a favor de Wanda Nara al grito de “Wanda, Wanda”, Nazarena Vélez apuntó contra el restaurante: “¡Qué mal el restaurante” ¡No te voy más si me llegás a rajar por eso!”.

Yanina Latorre contó detalles de lo que ocurrió con la China Suárez y Mauro Icardi en Buenos Aires (Foto: Captura TV)

Pese al repudio que recibieron y a que estuvieron activos en las redes sociales, ninguno de los protagonistas se pronunció al respecto. No obstante, esta no es la única noticia por la que Icardi y Suárez generaron revuelo en sus respectivas cuentas de Instagram. Después de su último paseo en un lujoso yate en Ibiza, donde asistieron a la entrega de los Ray of Light Awards, la actriz publicó una fotografía en su perfil, en el que acumula 8.7 millones de seguidores, que no pasó desapercibida por los usuarios, ya que la pose en la que estaba junto a su enamorado despertó rumores de embarazo.

En aquel posteo, se lo vio al delantero del Galatasaray tocándole la panza a su novia. Sin embargo, eso no fue todo. Horas más tarde, Eugenia publicó otra storie que, para muchos, lanzaba una indirecta. Se trató de una imagen de su hija Magnolia Vicuña dormida junto a una muñeca bebé; a la misma le sumó el emoji de un corazón y de una carita dormida.

La China Suárez volvió a despertar rumores de embarazo al subir una foto de su hija Magnolia con una muñeca bebé (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Pero esta no es la primera vez que se rumorea que está en la dulce espera. En enero, una foto en traje de baño, que dejó ver el abdomen, ilusionó a muchos de los fanáticos de la pareja. Sin embargo, en aquella oportunidad salió a negarlo de manera contundente: “No estoy embarazada”. “Quizás la ‘fuente’ sea la misma que se encarga de decir mentiras constantemente sobre mí”, dijo en referencia a Yanina Latorre, quien mencionó que tenía fuentes que confirmaban la supuesta noticia.