Ingrid Grudke y su exmarido habrían protagonizado un tenso encuentro tras su polémica separación

Hace un par de semanas, Ingrid Grudke volvió al centro de la atención mediática, pero no por precisamente por motivos laborales. Según ella misma contó, su ahora exmarido, Martín Colantonio, le fue infiel con Andrea, la sobrina política de la actriz. Por este motivo, ambos decidieron ponerle punto final a su relación. Si bien la modelo había adelantado que “quedaban cosas por hablar”, este lunes al aire de A la tarde (América TV) revelaron que el exmatrimonio ya tuvo su primer encuentro para hablar de las divisiones económicas, de cara al trámite de su divorcio en la Justicia.

“La reunión fue ayer a las 18:20 h., en el mismo lugar donde en su momento Ingrid enfrentó a Martín Colantonio y a su sobrina, Andrea, respecto de las pruebas que había de esta relación paralela”, explicó Luis Bremer. Más adelante, sumó: “Hubo una nueva reunión, pero no por temas emocionales. Quienes pudieron escuchar, me dicen que estaban hablando de números. Las caras no eran buenas”.

Ingrid Grudke habría tenido una reunión con Martín Colantonio (Foto: Instagram @ingridgrudke)

En la misma línea, el periodista aseguró que el reencuentro de Ingrid y Martín no terminó como lo esperaban, a pesar de que dejaron pasar varios meses antes de sentarse a hablar las cosas. “El resultado de la reunión fue pésimo. Porque la gente en Posadas es poca y escucha mucho”, comentó. “Hay otros datos que se van sumando. Por ejemplo, datos, que vienen de Misiones, de endeudamientos de la empresa que dirigía Martín Colantonio, pero que tiene como socia a Ingrid Grudke. Podría ir mucho más allá de los activos que tiene la empresa”, afirmó Bremer, dejando a todos en el estudio sin palabras.

Para completar la información, Bremer aclaró que Andrea, la tercera en discordia, sigue como gerenta de la empresa que comparten Martín e Ingrid. Recordemos que, en una entrevista reciente con Karina Mazzocco, la modelo aseguró que desde hace un tiempo “no estaba de acuerdo con los manejos económicos de su marido” en el negocio, por lo que, a fines del 2023, le planteó la idea de apartarse.

Martín le fue infiel a Ingrid Grudke con Andrea, esposa del sobrino de la modelo (Foto: Captura de Tv / América)

“Yo sentía que se invertía en cosas que no eran necesarias. Ingrid Grudke se maneja como una pyme, tengo a mi contador y a las personas que trabajan conmigo en todo lo que tiene que ver con el mundo artístico. Acá era accionista; tengo el 50 por ciento de las acciones”, explicó la modelo. Asimismo, agregó que no estaba al tanto de los movimientos de la empresa, por lo que no sería sorpresivo que se haya enterado de las presuntas deudas durante la reunión por la división de bienes.

Como era de esperarse, en su momento, Ingrid aclaró que todavía no puede superar la traición por parte de su marido y Andrea, a quien hace un par de años le habían otorgado la gerencia de la empresa, para que quede encargada de varios locales. “Lo que no puedo entender es la traición, la doble traición y que sea dentro del núcleo familiar. Son dos personas que quise mucho, que amé y que también lastimaron a otra persona que quiero muchísimo, que es mi sobrino Santiago [exmarido de Andrea]”, señaló al borde de las lágrimas.