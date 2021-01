El actor Carlos Villagrán, quien interpretó al emblemático Quico en El Chavo del 8, participó como invitado en Intratables y se refirió a la relación que mantuvo con su compañera de elenco. Fuente: América

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de enero de 2021 • 13:22

El popular actor mexicano Carlos Villagrán, quien supo interpretar a Quico en El Chavo del 8, estuvo invitado a Intratables y confesó cómo fueron los inicios de su relación amorosa con la actriz Florinda Meza, compañera de elenco quien actuaba de su madre.

"Un día ella tenía el 'carro' en el taller, se le había averiado y yo me ofrecí a llevarla. Después me invitó a su casa, me invitó a jugar unos juegos y bueno, ya saben", comenzó a narrar Villagrán, que recientemente anunció que va a ser candidato a gobernador en el estado de Querétaro, México.

"Es difícil de creer porque ella me invitaba, me decía llévame al carro, me invitaba a su casa, todo eso, y fue muy poco, fue una cosa así de nada", continuó. Meza, quien luego fue esposa de Roberto Gómez Bolaños, siempre estuvo en el centro de atención por ser la que llevaba conflictos al set del programa que hace poco tiempo cumplió 50 años.

Recientemente, El Chavo del 8 cumplió medio siglo

Villagrán aseguró que, cuando la relación se volvió complicada, le pidió ayuda a Chespirito: "Me dijo' 'mantente en tu posición' y todo eso. No tuvo que interceder, yo le pedí ayuda, le pedí un consejo. Le dije 'mira, ya es muy pesado para mí esto, es una posición que no me gusta', y entonces Chespirito fue el que me dijo 'cortala ahora y que se vea obligada a grabar hoy que tenemos grabación'".

Para finalizar, el actor mexicano aseguró que no hubo conflictos en el elenco mientras se grababa la tira: "El programa fue genial, sensacional, por eso llegó a tantos países. Todos estábamos contentos y era una familia muy compenetrada. No hubo ningún problema. Hay algo que es innegable: hay un alambre invisible que se conecta con el televidente, si cualquiera de nosotros hubiera estado disconforme, la gente se hubiera dado cuenta".