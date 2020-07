El periodista oficialista aclaró que no se trata de un paro, sino de un bloqueo. Fuente: América. Crédito: América

Luego del bloqueo impuesto por el sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, a cinco centros de distribución de Mercado Libre, se originó un debate en Intratables en el cual Diego Brancatelli defendió esta postura y fue duramente criticado por sus compañeros de equipo.

"Estamos opinando como usuarios de Mercado Libre", comentó Brancatelli. "No, no, Diego. No es el día, no estamos discutiendo el tema de fondo", le respondió el conductor Fabián Doman. "¿Cuándo es el día?", respondió el periodista kirchnerista. "Bueno, hoy no, Diego. Hoy no", le volvió a responder el conductor. "Es un delito obstruir el trabajo de otro", agregó Débora Plager.

"Bueno, ¿hoy no es el día? Es una discusión. Lo que yo quiero contar es por qué están ahí, porque nadie lo ha dicho hasta el momento. Esto comenzó en 2019, dice Moyano que están cobrando la mitad de lo que tendría que cobrar. La cuestión es de los trabajadores", continuó Brancatelli.

"Pero no es el modo, Diego. Ese es el problema. No me interesa Moyano", le respondió Paulo Vilouta. "¿Sabés cómo se está leyendo, Diego? Que el sindicalista más aliado al Gobierno, hace un paro el día que no lo tenía que hacer. Que no hay un solo teléfono en el Gobierno para llamarlo a Moyano y que lo levante", le cuestionó Doman.

"Pero no es un paro, es un bloqueo", respondió Brancatelli. "Como quieras llamarle. Es peor, Diego. Vos entendés de política. ¿Nadie le puede decir 'Hugo, hoy no'"?, continuó el conductor. "¿Y no hay nadie que llame a Punta del Este y le diga que regule a los trabajadores?", agregó Brancatelli. "¡Galperín no forma parte del Frente de Todos, Moyano sí! Ese es el tema", le explicó Doman. "No tiene que haber una ley para Galperín y otra para Moyano. Tiene que haber una ley para todos", concluyó Ernestina Pais.