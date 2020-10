Diego Brancetelli discutió al aire de Intratables con la locutora del programa, May Martorelli, por las políticas del Gobierno Crédito: América TV

5 de octubre de 2020 • 11:34

Diego Brancatelli se caracteriza por sus fuertes contrapuntos con panelistas e invitados en Intratables (América), pero esta vez el desacuerdo fue con otra compañera de piso, la locutora del programa, May Martorelli. Todo comenzó cuando el conductor del ciclo, Fabián Doman hablaba de la actualidad del país.

"La recaudación de impuestos llegó a 43,7% y es la primera vez en todo este año que está arriba de la inflación. Esto es una buena noticia. Ahora hay que decir esto: ¿por qué? Por el impuesto PAÍS. Por el esfuerzo solidario de Diego Brancatelli, de Débora Plager y de quien les habla, cuando nos dejaban", explicó el conductor en relación con las nuevas restricciones en la compra de moneda extranjera impuestas por el Banco Central.

Entonces, una voz femenina, en volumen más bajo que los panelistas, se escuchó en el estudio. "Qué truquito". Al instante Brancatelli se mostró indignado: "Es insólito, perdón. May acota y también opina en contra del Gobierno". Martorelli, que también participa de Los Escandalones y Living en el mismo canal, le respondió enojada: "¿Me querés callar a mí también Brancatelli?".

May Martorelli explicó que le molestra "que Brancatelli no la deje opinar" Crédito: América TV

El periodista oficialista se mostró consternado: "Es tremendo, es la locutora comercial". A continuación lo interrumpió Plager, que se solidarizó con su compañera de programa: "Pero perdón, ¿qué es esa denigración al locutor?".

Martorelli dijo casi a los gritos: "No sé por qué Brancatelli tiene problemas con que yo opine". Y agregó: "Me gusta que Doman nos cuente la verdad y nos cuente el truquito detrás. Me molesta que Brancatelli no quiera que yo opine". Finalmente, el conductor del programa solicitó "un aumento de sueldo" para ella.

Luego de la pelea, en su Instagram, la locutora subió un fragmento de este entredicho con una frase sobreimpresa que incluía risas: "Branca me quiere censurar".