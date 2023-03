Intrusos pierde otra panelista, que se despidió al aire y confirmó que se marcha a la competencia: “Voy a estar en...”

escuchar

Este lunes, Florencia de la V lamentó otra baja en Intrusos (América). La conductora del reconocido ciclo de espectáculos despidió en vivo a Nancy Duré, quien sorprendió al confirmar su pase a otra señal. La baja se suma a las partidas, el año pasado, de Lucas Bertero y Virginia Gallardo, dos concoides panelistas del ciclo.

Nancy Duré se despidió de Intrusos

Al cierre de la emisión, Flor sorpendió: “Queremos despedir a una compañera que termina hoy”. Luego de las palabras de la conductora, Duré expresó: “Para mí fue un placer estar en Intrusos, que es una marca registrada en el mundo del espectáculo. Los voy a extrañar un montón, sobre todo las charlas con la Tauro [Marcela] en el camarín…”.

Y adelantó: " Se vienen nuevos proyectos y a partir del lunes voy a estar con los colegas de Socios del Espectáculo”, en referencia al programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en las mañanas de eltrece. Entre risas y aplausos, el equipo de Intrusos finalmente despidió a la periodista y en conjunto le desearon mucha suerte para el desafío que afrontará de ahora en más.

Cabe recordar que el año pasado Lussich y Pallares hicieron su propio pase a eltrece, donde desembarcaron tras la partida de Ángel de Brito y LAM a América. En diciembre pasado, además, Karina Iavícoli partió de Socios del Espectáculo en dirección al formato que conduce Flor de la V.

Después de retirarse, Duré dedicó unas emotivas palabras al cierre de esta etapa. “Hoy me despedí de Intrusos. Voy a extrañar mucho a la gente de América, aunque sé que voy a volver porque esta profesión es así. Me voy satisfecha por mi trabajo en el programa y feliz por la oportunidad que me espera a partir del próximo lunes. Gracias a todos por la buena onda y las palabras de aliento”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

A comienzos de este mes, el periodista Agus Rey había adelantado en sus redes que Duré sería desplazada de su puesto en Intrusos pero que de igual manera el canal intentaría ubicarla en otro espacio. “La desvincularon del programa y se despedirá el 31 de marzo. América la quiere reubicar en Invasores de la TV (América) y mantenerla en el canal”.

Luli Fernández anunció que se retira de Socios del Espectáculo

Otra de las sorpresas que rodearon a los programas de espectáculos se produjo cuando Luli Fernández anunció su partida de Socios del Espectáculo (eltrece). A comienzos de marzo, Rodrigo Lussich confirmó la noticia que previamente había dado Ángel de Brito en LAM (América). Más tarde, la comunicadora aseguró que se retirará de la televisión por diferentes proyectos personales, algunos asociados a su familia y pareja, Cristián Cúneo Libarona.

Luli Fernández abandonará Socios del Espectáculo (Fuente: Captura de Video/El Trece)

“Me voy el 31, los abandono. Como ya salió, el último día hábil del mes me voy. Estoy viviéndolo con mucha alegría porque irte de un lugar tan contenta… me voy porque tengo otros desafíos profesionales y voy en busca de ellos. Tenía también un viaje para hacer con mi marido, para acompañarlo”, expresó Fernández en su mensaje de despedida.

LA NACION