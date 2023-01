Isabel Macedo, sobre las declaraciones de Facundo Arana sobre su hija Julia: “No me cae de ninguna manera, ni bien, ni mal”

escuchar

Hace unas semanas, Isabel Macedo compartió en su cuenta de Instagram algunas postales de sus vacaciones en Punta del Este junto a su esposo, el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, y sus hijas, Belita, de 4 años, y Julia, de siete meses, y el posteo obtuvo algunos comentarios desafortunados criticando el cuerpo de la beba. Frente a esta situación, la actriz respondió la agresión con un contundente texto, pero no fue la única: su expareja, el actor Facundo Arana, también se refirió al tema.

Isabel Macedo hizo un sentido posteo tras responder a las críticas sobre su hija menor (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

“Por mi historia con Isabel, yo vi setecientas mil fotos de ella cuando era bebé. Era idéntica a su bebé”, expresó el actor en una entrevista televisiva y luego agregó: “Entonces, si es una de las mujeres más lindas como han dicho ustedes toda la vida y yo también lo he dicho, entonces podés garantizar que estas dos niñas que tiene van a ser de lo más bello que vas a ver en la vida”.

“Después, ponerse a hablar de un bebé a mí me parece gravísimo y me parece que ella respondió mucho mejor a la pregunta. Justo hoy a la mañana vi algo de todo eso y dije ‘Qué bien que respondió y qué mal la gente que opina de todas esas cosas. Mal, malísimo’”, finalizó.

Las postales familiares que compartió Isabel Macedo tras las críticas a su hija (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

Este sábado, Macedo brindó una entrevista en el ciclo radial Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi, y se refirió tanto al tema de las fotos, como a las declaraciones de Arana. “Son mis hijas. Las amo con toda mi alma. No entra en mi manera de criarlas que sea importante el aspecto físico de nadie para ser querido o no. A mí también me educaron de esa manera y obviamente cuando sos chico puede ser que cometas un error y digas cualquier pavada, pero cuando sos adulto la conciencia es mucho más grande”, comenzó explicando.

Y continuó refiriéndose a la importancia de no realizar comentarios sobre cuerpos ajenos: “Hay tantos adolescentes, tantos preadolescentes que escuchan todo y están en una etapa en la que su personalidad está en formación y con la sensibilidad a flor de piel. Entonces, las palabras duelen. Dicen que las palabras dichas nunca vuelven al silencio. Y que si no tenés algo lindo para decir, no digas nada”.

“Podría haber respondido de la misma manera, pero elijo ser de otra forma. Elijo no ser como ellos. Tampoco es que fueron tantos, fueron muy pocos, y los mismos seguidores estaban indignados y salieron a defender la situación. Yo solo quise calmar las aguas para detener la violencia. Podría haber contestado cualquier cosa, pero a veces hay que pensar incluso antes de pensar. Mucha gente dice: ‘Bueno, son conocidos... ¿Para qué la muestra?’. Yo muestro lo que quiero. ¡Es mi familia! Ahora mucha gente me pregunta si no las voy a mostrar más. ¡Obvio que sí! ¡Estoy orgullosa de ellas”, indicó la actriz.

Dlugi le preguntó, entonces, cómo tomó las declaraciones de Arana, y Macedo se anticipó: “No sé qué dijo. No escuché nada”. La conductora le contó, pero ella, incómoda, siguió: “No escuché, no escuché”. Y, ante la insistencia, aclaró: “No me cae de ninguna manera, ni bien ni mal, al igual que esos comentarios... Yo tengo cerca a la gente que quiero, a la gente que me cuida, a la que respeto y admiro. Ese es el círculo en el que me quedo parada firme, yendo hacia donde quiero”.

“No pongo la mirada en el afuera. Es algo que tuve que aprender a hacer, porque cuando sos más chico todo te afecta. Me considero una mujer súper fuerte y valiente, pero durante mucho tiempo tuve que escudarme detrás de alguien que no era para poder estar tranquila y protegerme. Y hoy ese escudo es el amor, es quien soy; y entonces, me siento protegida por mí misma”, agregó.

LA NACION