Isabel Macedo tuvo un accidente doméstico y terminó con una quemadura en el cuello: “No es un chupón”

Isabel Macedo tuvo a su segunda hija, Julia, en los primeros días del mes de junio. Pero además de ser madre y actriz, también se desarrolla como emprendedora con su propia línea de ropa. Todo este combo agitado de vida familiar y actividades fuera del hogar puede traer algún imprevisto. Fue así como, al prepararse para un viaje laboral a Mendoza, tuvo un pequeño accidente casero que le dejó una marca en el cuello. “No es un chupón”, se encargó de aclarar la intérprete al exhibir su cicatriz en las redes sociales.

Macedo está casada desde el año 2016, con el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, con quien tiene dos hijas, Isabel, de cuatro años y Julia, de menos de tres meses. Además, hace un año, la actriz se asoció con una amiga, Naty González Najurieta, para formar parte del emprendimiento de indumentaria que ella había arrancado un par de años antes, la marca Beneïda, cuyo nombre significa “Bienvenida” en catalán.

Isabel Macedo muestra una marca que le quedó en el cuello tras un accidente doméstico

Todo esto viene a cuento porque el accidente que sufrió la actriz que se lució en Graduados se produjo cuando ella estaba a punto de viajar a Mendoza -ella vive con su familia en Salta- para conocer un local de su marca recientemente abierto allí. En un video que subió a sus historias de Instagram, Macedo contó cómo habían sucedido los hechos.

“Una cosa que no les conté es que el día que tenía que ir a Mendoza, para conocer el local”, arrancó su explicación la artista, mientras con su cámara hacía una aproximación hacia su cuello, donde podía observarse una pequeña mancha roja con forma de óvalo, ubicada unos centímetros por debajo de la quijada.

Isabel Macedo hizo un par de aproximamientos con el celular a la marca que le dejó la buclera Instagram / @isabelmacedophoto

Para evitar cualquier confusión, la actriz se encargó de aclarar a sus seguidores, inmediatamente después de mostrar su cicatriz: “No, no es un chupón”, y a continuación narró las circunstancias en las que se produjo esa marca sobre su piel. “Me quemé con la buclera -dijo-. Quería estar linda, para ir, para ver todas las cosas, toda contenta porque íbamos con mi socia, mi marido, con mi bebita, toda copada. Me quedé enredada en el cable porque la chiquita lloraba, quería comer”.

En una publicación reciente, Isabel Macedo mostró nuevamente su marca en el cuello Insatagram / @isabelmacedophoto

“Me di vuelta y dejé la buclera quieta. Y acá está el resultado. ¿Qué tal, eh?”, remató su anécdota del accidente la malvada de la serie infantojuvenil Floricienta, mientras que con el zoom de su cámara volvía a acercarse y a alejarse una y otra vez a la mancha rojiza que destacaba sobre la piel de su cuello.

La actriz, que suele utilizar su cuenta de Instagram para contar las novedades de su vida a sus más de dos millones de seguidores, subió un video posterior al del accidente en el que se volvió a ver la marca de la quemadura con la buclera en el cuello. Una cicatriz que Macedo no se molesta en ocultar mientras graba con felicidad sus simpáticos cortos en los que sus pequeñas hijas, en varias ocasiones, son las absolutas protagonistas.