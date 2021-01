Isabel Pantoja salió de al cárcel y fue acusada por su hijo de haberlo estafado. Ahora, la cantante planea dejar España y buscar nuevos horizontes

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2021 • 14:01

Tras pasar dos años detenida, Isabel Pantoja continúa aislada en su estancia de Cádiz, España, y ahora trascendió que quiere vender sus propiedades e instalarse en México. En parte, la decisión tiene que ver con un nuevo escándalo que envuelve a la cantanteeuropea, que fue acusada por su hijo de haberlo estafado con la herencia de su padre, el reconocido torero Francisco Rivera.

En 2014, Pantoja quedó detenida por estar involucrada en una causa de blanqueo de capitales. Estuvo en la cárcel hasta 2016, cuando recuperó su libertad e intentó continuar su carrera artística. Sin embargo, no se siente muy a gusto en España y, tras enfrentar una nueva acusación -esta vez, de parte de su hijo- busca dar vuelta la página.

Según Kiko Rivera, el hijo de Pantoja, la mujer lo habría estafado con la herencia que dejó Rivera, fallecido en 1984. "Yo no le he robado nada", explicó la artista, que aseveró que preferiría "morirse antes que hacerle algo malo" a su hijo. Para la prensa española, el escándalo se desató cuando, a raíz de la crisis de la pandemia, Kiko quiso vender la estancia donde ahora reside su madre, y al ver los papeles, "encontró cosas que no le gustaron nada".

Isabel Pantoja y un enfrentamiento sin fin con su hijo Kiko Rivera

A partir de esa tensión, la cantante siente que su vida en España ya cumplió su ciclo. La periodista Beatriz Cortázar detalló en esRadio que la idea de Pantoja es irse a México "una vez que su madre, Ana Martín, de 88 años, fallezca". Además, Cortázar contó que antes de irse planea "liquidar todos sus bienes".

En México, a Pantoja "la espera una familia que la adora y que también ha vivido con ella en Cádiz". Tal cual detalló la prensa europea, uno de los miembros de la "pudiente familia" que la espera es una "muy conocida cantante", también amiga íntima de Juan Gabriel, el compositor mexicano a cargo de las canciones que interpretó Pantoja.

Hace algunos años, el propio Juan Gabriel le ofreció a la cantante vivir con ella. De hecho, Isabel contó que la propuesta fue más allá. "Es cierto que Juan Gabriel me pidió matrimonio, cuando mi hijo tenía cuatro años", dijo la artista. "Quería que fuera su esposa, conociéndonos los dos, respetándonos los dos. Le dije que no, cantando. Él lo entendió perfectamente", añadió.