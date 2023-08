escuchar

Sex and the City es una exitosa serie televisiva emitida originalmente entre los años 1998 y 2004, que narra la vida, trabajo y amores de cuatro mujeres inmersas en los círculos más glamorosos de la alta sociedad de Nueva York. Hoy, esa ficción es considerada un clásico de la televisión. Pero lo que muchos no sabían es que en uno de sus episodios aparece un famoso argentino.

Se trata de Iván de Pineda, que sale en una escena de la ficción en su rol de modelo, en la que camina en una pasarela de un sofisticado desfile en el que también participa Carrie Bradshaw, el personaje que protagoniza la popular serie, interpretado por Sarah Jessica Parker.

La aparición de Ivan de Pineda en un episodio de Sex and the City se viralizó en las redes.- Fuente. GlendaBarnes4

La noticia -vintage, pero noticia al fin- de la participación del modelo, conductor, viajero y actor argentino en la serie que dio fama mundial a Parker fue difundida por la cuenta de TikTok de Glenda Barnes el martes pasado. Allí, la tiktoker subió la escena del episodio en el que aparece el conductor de Pasapalabra (Telefe), al que le añadió una pregunta: “¿Alguien más se dio cuenta de que Iván de Pineda aparece en Sex and the City?”.

En efecto, en el video que muestra Barnes se ven unos minutos del episodio 2 de la temporada 4 de Sex and the City, llamado The Real Me (El verdadero yo), emitido originalmente en junio de 2001, en el que las protagonistas de la serie asisten a un glamoroso desfile, porque Carrie fue invitada a participar de él como modelo.

La aparición de Ivan de Pineda en Sex and the city es breve y se produce en el episodio dos de la cuarta temporada de la serie, llamado The real me (El verdadero yo) hbo

En el corte que subió la tiktoker se ve el inicio de ese desfile, cuando en pantalla aparecen alternativamente una mujer que dirige lo que ocurre en la pasarela y la misma pasarela, donde primero aparece una modelo y luego un hombre maduro. Finalmente, en tercer lugar, aparece el mismísimo Iván de Pineda.

La aparición del conductor es de apenas unos segundos, pero puede identificarse allí su elegante estampa que lo ha llevado a triunfar como modelo para las más afamadas marcas en diversos desfiles y publicidades gráficas alrededor del mundo. En ese momento, De Pineda tendría unos 23 años, y su carrera, que arrancó cuando tenía 17, estaba sin dudas en un momento estelar. Su aparición en una de las series que mejor refleja a la high society neoyorquina de entonces es una ratificación de ello.

Después, en el mismo episodio, Carrie empieza a caminar la pasarela muy contenta haciendo las veces de modelo -ella es periodista y escritora-, pero en los primeros pasos tropieza y se cae. Cuando todo parece terminar en desastre, ella se levanta, recupera la vertical y continúa caminando exitosa, recibiendo el aplauso de la multitud asistente al desfile.

Cuando apareció en un episodio de Sex and the City, Ivan de Pineda estaba lejos de conducir Pasapalabra (El Trece/Telefe), pero ya había conducido por dos años el programa Versus (Telefe) Captura de TV

Pero, más allá de lo que ocurra con la protagonista de la serie, en este caso, lo importante, especialmente para los argentinos, es la aparición de Iván de Pineda, el modelo que, además, en ese entonces, ya tenía su incipiente carrera como conductor televisivo a la cabeza del programa Versus, (Telefe). Y previamente había trabajado como notero en El Rayo (Telefe).

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) tiene en su mano una revista de moda en cuya tapa está la modelo top argentina Valeria Massa X / @tanacba

La publicación de la tiktoker que descubrió a De Pineda en Sex and the City se convirtió velozmente en un fenómeno viral, y el video ya fue visto casi por unas 300.000 personas. Además, el posteo recibió varios comentarios en los que muchos se sentían de algún modo orgullosos por la presencia de un argentino en una realización tan trascendente.

Por su parte, también hubo algunos usuarios que recordaron la aparición de otra personalidad de la Argentina en la misma serie. Se trata de Valeria Mazza, que aparece en el capítulo dos de la primera temporada. La top model nacida en Rosario y criada en Paraná sale en una escena en la portada de una revista de moda de nombre Glamour que Carrie tiene en sus manos mientras cuenta que cuando llegó a Nueva York prefería gastar dinero en ese tipo de publicaciones antes que en comida.