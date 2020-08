La modelo publicó una foto de hace diez años y mostró los impactantes cambios físicos que experimentó Crédito: Instagram

Ivana Nadal publicó una serie de fotos de hace diez años y habló de los cambios que experimentó en este tiempo. Según la modelo no se trató simplemente de cambios físicos, sino también de cambios personales muy íntimos.

Es que la conductora comenzó una transformación espiritual meses atrás. Así lo contó en sucesivos videos que publicó en Instagram, en los que además habló de los cambios de hábitos que vinieron con ella. La alimentación y la actividad física fueron dos aspectos de su vida que más radicalmente cambiaron en los últimos 10 años.

Ahora, en una publicación en la que combinó fotos de su adolescencia y actuales, reflexionó sobre su transformación. "2009 - 2020. 18 años - 29 años. 52kg - 65kg. Pasé por muchos cambios mentales, corporales y espirituales. Sufrí, me maltraté, lloré, me reinvente, volví a caer, me volví a maltratar, me juzgué, me culpé, lloré, sufrí, me levanté y seguí", comenzó Nadal en su cuenta de Instagram. "Pero en todo ese proceso, jamás sané. No me propuse perdonarme nunca, valorarme nunca, decirme que me quería nunca, abrazarme nunca".

Luego, la modelo se extendió sobre el momento en que las cosas cambiaron para ella. "Pero de a poco, mi vida se volvió más clara. Comencé a valorarme y a cuidarme, a quererme y confiar en mi, a pedirme perdón y aceptarme, a abrazarme sin vergüenza, a expresarme y exteriorizar todos esos dolores guardados, todos esos miedos impuestos. Y sané".

La conductora, que a diario se refiere en sus videos y stories a la importancia de atender al amor propio, señaló: "Y sigo trabajándolo día a día. Porque es por mí y para mí. Para construir mi mejor versión, para ser un ser de luz y dejar de verme con ojos hostiles".