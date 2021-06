Jessica Alba: un compromiso fallido y un amor secreto la llevaron al hombre de sus sueños

Jessica Alba es una de las actrices más reconocidas de Hollywood. Bajo el mando de directores como James Cameron, Tim Story y Robert Rodríguez, esta nativa de California ha formado parte de las producciones más taquilleras del cine, saltando entre el terror, el drama, la comedia y el romance. Gracias a su talento y versatilidad, también se ha aventurado en el mundo de los superhéroes, ha prestado su voz para películas animadas y hasta ha hecho cameos como ella misma en varios documentales.

Con raíces mexicanas por parte de padre y danesas por parte de madre, es considerada una mujer matemáticamente perfecta. Elegida como la mejor vestida, la más sexy y la mejor paga de la industria, Alba tiene un único requisito a la hora de trabajar: se niega a aparecer desnuda en la gran pantalla, algo que la hace aún más irresistible. En lo referido a lo estrictamente sentimental, son pocos los hombres que han logrado conquistar su corazón.

Una mirada que lo dice todo: Jessica Alba y Cash Warren en la alfombra roja de los Premios Oscar 2019 Agencias

Una propuesta de matrimonio fallida con un actor 12 años mayor y un romance mediático con una estrella del deporte la llevaron al gran amor de su vida: el productor de televisión Cash Warren, con quien está casada desde 2008 y ha formado la familia de sus sueños.

Romances mediáticos y amor platónico

Jessica Marie Alba nació el 28 de abril de 1981 en Pomona, California. Criada en una familia conservadora y muy religiosa, a ella no se le pasaba por la cabeza estar delante de las cámaras hasta que tuvo un golpe de suerte: a los cinco años ganó un concurso que la premió con clases de actuación. Tras graduarse de la secundaria, Jessica decidió perseguir su sueño de ser actriz mudándose a Nueva York para estudiar actuación en la Atlantic Theater Company.

Jessica Alba en Dark Angel IMDB.com

Desde sus inicios en 1992, esta intérprete ha parecido en más de 40 películas y casi una veintena de proyectos televisivos como Jamás besada, Dark Angel, Honey: la reina del baile, La ciudad del pecado, Los 4 Fantásticos, Azul extremo, Novio por una noche y Bajo anestesia, entre otros. Y si bien la actriz pululó por todos los géneros, siempre lo hizo bajo una misma premisa: “Yo no hago desnudos. Tal vez eso me hace una mala actriz y quizá no me contraten para determinados papeles, pero no me preocupa. Me niego a ser una mujer objeto. Necesito dormir por las noches sin la sensación de haberme prostituido como actriz y siendo coherente con mis principios como mujer ”, advierte cada vez que le preguntan por sus límites en la actuación.

En su vida personal, Alba también siempre mantuvo un bajo perfil y solo se le conocen tres grandes amores famosos. El primero fue el actor Michael Weatherly, a quien conoció en el año 2000 mientras rodaban el éxito televisivo Dark Angel. Ella tenía 18 y él 30, y parece que el flechazo en el set fue inmediato. “Tenía tan solo 18 años cuando empecé a salir con él. Yo era virgen y sabía que quería estar enamorada de quien sea mi primer hombre. Quería estar segura y saber que no iba a dejarme”, le comentó la protagonista a Cosmopolitan.

Alba junto a Michael Weatherly, en 2002 Grosby Group

Sin embargo, su primer amor causó controversia no sólo en el mundo del espectáculo, sino especialmente en el seno de su familia debido a la diferencia de edad. Algo que se acrecentó cuando la pareja decidió comprometerse un año después. El actor de Bull le propuso matrimonio en su vigésimo cumpleaños y ella aceptó casi sin dudarlo. Pero, en agosto de 2003, la pareja anunció sorpresivamente su separación. “No sé por qué me comprometí. El era 12 años mayor que yo, pensé que me conocía mejor. Mis padres no eran felices, son muy religiosos”, confesó dando a entender que era muy joven y no sabía lo que realmente quería en ese entonces.

Lo cierto es que Alba siempre reconoció tener cierta debilidad por los hombres mayores. De hecho, en más de una oportunidad, reveló que su amor platónico siempre fue Johnny Depp. Si bien en un principio lo mantuvo en secreto (ya que no quería que él ni nadie se entere), la actriz terminó por confesarlo cuando tuvo la oportunidad de entregarle un premio a su colega y no pudo ocultar su emoción.

Su segunda relación conocida fue con otra estrella, aunque esta vez del mundo del deporte. Famoso por su poder de seducción y sus romances con Mariah Carey y Jessica Biel, el beisbolista Derek Jeter conquistó su corazón en 2004. Y si bien la relación duró apenas unos meses, la pareja se convirtió en una de las más atractivas de la escena aunque no se conocen muchos detalles de su intimidad, ni tampoco de los motivos de su ruptura.

Lo que sí se sabe es que no hay rencores ni resentimiento entre ellos, ya que hace unos años se volvieron a cruzar en un evento de tecnología en Las Vegas y charlaron muy amenamente. “Ambos fueron invitados como oradores a la Conferencia de tecnología de Goldman Sachs en Las Vegas. El jugador de los Yankees estaba allí por su nuevo sitio web (theplayerstribune.com) y Alba estaba hablando acerca de The Honest Company, su empresa de productos para bebés”, informó TMZ, medio que dio cuenta de haberlos visto juntos post presentación: “Después del show vino la fiesta en el Hyde Club Bellagio. Jessica y Derek tuvieron una conversación de 10 minutos mientras que estaban allí. La charla no fue romántica ni muy profunda, sino más bien hablaron sobre los hijos y el retiro de él de los Yankees”.

El hombre de sus sueños

Casi sobre el final de su relación con la estrella deportiva, Jessica fue elegida para protagonizar Los 4 fantásticos, film que no sólo la hizo famosa en todo el mundo sino que la llevó a conocer al hombre de sus sueños. Es que, entre toma y toma, la intérprete se enamoró del ayudante de dirección de Tim Story, Cash Warren, un joven que entró a trabajar en la película de superhéroes solo para conocer a Alba. “Su nombre es Cash, no es famoso. Fue una especie de amor a primera vista pero lo conocí cuando estaba saliendo con otra persona, así que comenzó como una amistad”, confesó la artista mientras confirmaba su nuevo romance.

Jessica Alba, a la salida de una cena romántica con su marido Cash Warren, y con una cartera hecha a su medida GROSBY GROUP - LA NACION

No hizo falta mucho tiempo para que los tortolitos se dieran cuenta que eran el uno para el otro. Él comenzó a acompañarla a todos los eventos, premiaciones y alfombras rojas y se volvieron inseparables. Sin embargo, después de salir durante casi tres años, los novios se distanciaron. Según fuentes allegadas, Jessica estaba harta de los celos incesantes de él y lo dejó por teléfono mientras estaba en el extranjero en plena gira promocional de Los 4 fantásticos y Silver Surfer, en 2007.

“No estoy enamorada de ti y no quiero estar más”, habrían sido las palabras que la californiana usó para dejar a su enamorado, quien -según la revista US Weekly- quedó “totalmente devastado”. Sin embargo, la ruptura no duró mucho y para el mes de diciembre la prensa del corazón anunciaba que la pareja estaba esperando su primer hijo. Fue entonces que ambos se dieron cuenta que estaban realmente enamorados y dieron un paso más en su relación: el hijo del exjugador de básquet Michael Warren le pidió la mano con un anillo que tenía un diamante de cinco quilates para Navidad.

“Recuerdo que estábamos en la cama, lo miré y le dije: ‘¿Tenés alguna reunión esta mañana?’. Él dijo que no, entonces le dije: ‘¿Deberíamos casarnos?’ Y él dijo: ‘Está bien’”, reveló la actriz tiempo después sobre cómo llegaron repentinamente al altar. El 21 de mayo de 2008, un mes antes de que nazca Honor Marie, los tortolitos sellaron su amor en una ceremonia civil a la que sólo asistieron ellos dos. Luego, llegó el festejo íntimo con familiares y amigos en su casa de Beverly Hills. “No fue la boda soñada que merecía. De hecho, fue ridículamente de pie bajo un arco de polvorientas flores de plástico en la capilla del palacio de justicia. Nos tomamos de la mano y dijimos que sí. No asistieron amigos o familiares. Solo ella, yo y el empleado del tribunal que fue nuestro testigo”, recordó Warren, dando a entender que ahora lo haría de otra forma.

Además de volver a compartir el set (Cash produjo varias de las películas en las que actúa Jessica), el matrimonio se convirtió en uno de los más sólidos de la industria del entretenimiento. Encantados con su nueva vida, no pasó mucho tiempo para que la familia se agrande con la llegada de la segunda pequeña, Haven Garner, en agosto de 2011.

Jessica Alba y Cash Warren junto a sus dos hijas mujeres, Honor y Haven.

Si bien la pareja es partidaria de mantener su vida privada lejos de los flashes, en momentos especiales suelen compartir su intimidad públicamente. “Hace cinco años me casé con mi alma gemela y mi cabello se volvió gris. Imaginate. Es amor de verdad. Feliz aniversario”, escribió la actriz en 2013 junto a dos collages de fotos que resumían su historia de amor.

Por su parte, Warren hizo lo suyo cuando en uno de los últimos cumpleaños de su mujer la sorprendió con una emotiva carta que luego decidió publicar en su cuenta de Instagram. “Mi amor, es la víspera de tu cumpleaños, tú estás durmiendo, nuestras hijas están a tu lado en nuestra cama y no pude pensar en un mejor momento para escribirte una pequeña nota (...). Si pudiera agradecerte por una cosa en tu cumpleaños, te agradecería por darme todos los sentimientos. Hoy marca el primer día del siguiente año de tu vida y te prometo que continuaré apreciando nuestros pequeños momentos y los grandes también. Felicidades para ti y que haya otros 365 días de tener todos los sentimientos. Feliz cumpleaños, bebé”, posteó muy romántico.

No hay dos sin tres

En 2017, la feliz pareja anunció la llegada de su tercer hijo de una manera muy tierna y divertida. En un video se la puede ver a la heroína de El especialista: Resurrección acompañada de sus otras dos herederas con globos en la mano. Mientras que Honor sostiene el número uno y Haven el dos, Jessica tiene una mano sobre su pancita y con la otra sostiene el número tres. “Cash Warren y yo vamos a estar oficialmente en minoría”, escribió junto al hashtag #babyonboard (bebé a bordo).

Desde entonces, la pareja fue documentando el embarazo y, a las pocas semanas, volvió a preparar una sorpresa especial para develar el sexo del bebé en camino. “Cash y yo no podemos estar más emocionados de anunciar...”, escribió la actriz como epígrafe de un video en el que se la ve junto a sus dos hijas festejando la noticia con globos azules. “No puedo esperar para mimarlo”, agregó para describir su nivel de ansiedad.

Sin dudas, el año terminó de la mejor manera para la familia. “Hayes Alba Warren, 31/12/17. ¡El mejor regalo para recibir el año nuevo! Cash y yo nos sentimos muy bendecidos. Haven y Honor ya están obsesionadas con su hermanito. Familia de 5”, expresó la artista junto a la primera imagen del bebé. Warren también subió una foto del pequeño, al que se lo puede ver descansando en sus brazos. “Hayes Alba Warren: ¡Vos sí que sabés como recibir el nuevo año! No podemos estar más felices. Tu mamá es la mujer más fuerte que conozco, sos muy afortunado de tenerla a tu lado. Tenés dos hermanas increíbles que ya te adoran, y sé que estarás agradecido de que te guíen en el camino. En tu primer día de vida prometí amarte, apoyarte, y darte una caja llena de sueños para explorar. Bienvenido a la familia mi dulce bebé, Hayes”, escribió el orgulloso padre.

Alba asegura que ser madre de tres es el mejor rol que le ha tocado interpretar hasta el momento, aunque reconoce estar en continuo aprendizaje. “Trato de permanecer abierta, de mejorar como persona y de mantener una curiosidad adecuada. No pretendo aparentar que siempre tengo todas las respuestas, sé que no soy perfecta”, reflexionó en una entrevista con People.

Aunque hace un tiempo que está alejada de la pantalla grande, Alba pasa sus días entre la TV (su última aparición fue en la serie L.A.’s Finest), la crianza de sus hijos y su faceta como emprendedora. Desde hace años, la actriz encontró una nueva manera de dirigirse a su audiencia, creando The Honest Beauty, una compañía con productos enfocados en un estilo de vida saludable. Su proyecto surgió como necesidad de hallar productos en los que pudiese confiar plenamente cuando iba a ser mamá por primera vez y creció tanto que hoy se transformó en una de las elegidas por los consumidores estadounideses que buscan toallitas húmedas hipoalergénicas, pañales ecológicos y maquillaje libre de tóxicos.

A pesar de su apretada agenda laboral y su activo rol en causas vinculadas al Medio Ambiente o a los derechos de la comunidad LGBTQ, esta californiana revela cual es la clave para mantener a salvo una relación entre tantos compromisos y tres niños en la casa. “Siempre trato de llegar a casa del trabajo para bañarme y abrazar a los niños antes de acostarse. Después de eso, Cash y yo cenamos juntos y hablamos sobre nuestros días. Necesito tiempo para nosotros, todo el tiempo”, aseguró quien para su último aniversario dejó muy en claro que en su marido encontró todo lo que buscaba. “12 años de matrimonio y toda una vida por delante. Te quiero mucho. Lo hemos hecho y no podría soñar con una persona mejor para compartir esta vida. Eres mi familia, mi corazón, mi pareja, mi pequeño papi (...). Te quiero hasta la luna ida y vuelta”, declaró enamorada.

Lo cierto es que, 17 años después de esa primera chispa en el set, Jessica y Cash siguen apostando a una historia de amor sencillamente perfecta, bien a la altura de Hollywood.