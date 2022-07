Jey Mammon contó la desgarradora historia detrás del tema que compuso por el atentado a la AMIA

Este domingo, en La Peña de Morfi (Telefe), Jey Mammon cantó un tema en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, ya que este lunes se cumplen 28 años de ese atroz acto terrorista que dejó 85 muertos en la ciudad de Buenos Aires. El conductor contó que él mismo compuso esa canción hace algunos años, y narró -entre lágrimas y con la voz quebrada- la desgarradora historia detrás del tema, que involucra a una de las víctimas del ataque. “Todavía no hay justicia, pero hay memoria”, señaló Mammon antes de cantar.

Pasado el mediodía de este domingo, por un rato, La Peña de Morfi abandonó su habitual clima festivo para iniciar un momento reflexivo relacionado con la memoria de la historia argentina contemporánea. “Mañana es 18 de julio. A las 9.53 de la mañana se cumple un nuevo aniversario del atentado a la AMIA”, arrancó Mammon su introducción al tema que estaba a punto de cantar para homenajear a las víctimas del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina ubicada en la calle Pasteur al 600.

A continuación, el conductor del ciclo de Telefe contó el origen de la canción que a él lo “une a esta historia”. “Hace muchos años, no 28 como se cumplen del atentado, pero hace 15 o 20 años aproximadamente, mi mamá era rectora de un colegio en el que el coro tenía que participar de un acto en el que iban a estar familiares de las víctimas, y me dice: ‘¿Por qué no componés una canción acorde al atentado para los familiares?’. Y yo le digo: ‘No, no se me ocurre nada’”, contó.

“Me negué, tuve una negación. Es horrible lo que estoy contando, pero es lo que pasó. Dije: ‘No me sale nada, no me pasa nada’ -continuó el conductor, músico y comediante-. A la noche, en un noticiero la vi a Rosa Barreiro contar su historia. Ella estaba pasando a las 9.53 por la puerta de la AMIA, el 18 de julio del 94. Iba con su hijo Sebastián, de la mano. Sebastián tenía cinco años. Iban al Hospital de Clínicas e iban por ahí porque él había querido ir en subte porque decía que las Tortugas Ninja andaban por lugares subterráneos. Él quería ser una Tortuga Ninja”.

Julio y Rosa, los papás de Sebastián Barreiro, víctima del atentado a la AMIA, estuvieron presentes en el estudio mientras Jey Mammon cantaba su tema sobre el ataque terrorista captura telefe

Ante un estudio en completo silencio, Mammon continuó su relato: “Fueron en subte, pasaron por ahí y Sebastián fue una de las 85 víctimas del atentado. Yo escuché la historia de Rosa y Sebastián, y me salió una canción que voy a cantar ahora. Se la di a mi mamá y le dije: ‘Acá está la canción, tomá'. La canción no habla específicamente de Sebastián, habla de las 85 víctimas, no hace referencia a Sebastián en absoluto, pero habla de él”.

“Cuando el coro cantó la canción, estaba Rosa ahí, como también estaban familiares de las víctimas a quienes les mando un beso enorme porque seguramente muchos están mirando”, añadió, y agregó: “Rosa escuchó la canción, que en ningún momento hacía referencia a Sebastián, se acercó a mi mamá y le dijo: ‘Yo escuché esta canción y me produjo algo’. Y mi mamá le dijo: ‘Mi hijo compuso esta canción pensando en Sebastián’”.

“Justicia perseguirás”

Luego de unos segundos de silencio, el conductor continuó: “Voy a cantar esta canción ahora, y la mujer que están viendo ahí es Rosa, y él es Julio”. En cámara aparecieron, entonces, los papás de Sebastián, que fue -además- la víctima más pequeña del ataque terrorista. “Ellos vinieron acá porque yo los invité y quería cantar esta canción en memoria a las 85 víctimas y en memoria también de este atentado, del cual se cumplen mañana 28 años y todavía no hay justicia”.

El relato de la madre de Sebastián, en primera persona - Fuente: AMIA Online

Ya conmocionado, y con la voz quebrada, el músico y actor continuó: “Es una bomba que nos explotó en la cara a todos los argentinos. A todos los argentinos. Todavía no hay justicia, pero sí hay memoria. Seguimos ejercitando la memoria”.

“Con los Dos Más Uno vamos a hacer este tema que se llama ‘Justicia perseguirás’ en memoria de Sebastián que hoy tendría 33 años -prosiguió Mammon, otra vez conmovido-. Te lo digo a vos, que por ahí estás mirando y tenés 33, para que entiendas y dimensiones lo que te estoy diciendo. El atentado terrorista más brutal terrorista que tuvo la República Argentina. Esta es la historia también de nuestro país. Así que vamos con esta canción”.

"Justicia perseguirás", es el nombre del tema que Jey Mammon compuso en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA Captura Telefe

A continuación, y sentado frente al piano, Jey Mammon tocó y cantó su tema, que entre sus estrofas señala: “Justicia perseguirás en memoria de los que se fueron y con vos crecieron buscando la verdad. Una lágrima empieza a aparecer, si parece que fue ayer cuando en tus brazos me quedé”.

Mientras tanto, en el estudio se sostenía un respetuoso silencio y la cámara mostraba a Rosa y Julio conmovidos con el tema, que cerró con una foto en pantalla de Sebastián. Luego de eso, el conductor abandonó el piano y se dio un fuerte abrazo con los papás de la víctima más joven del atentado a la AMIA.