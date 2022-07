Cinthia Fernández respondió a las críticas por sumarse a una plataforma de contenido erótico: “Necesito la guita”

Meses atrás, Florencia Peña fue la primera artista argentina en anunciar que sería parte de DivasPlay, una plataforma para mayores de 18 años que ofrece videos y fotos eróticas. Su decisión fue tan aplaudida como criticada pero, a su vez, impulsó a muchas otras celebridades a sumarse. Una de ellas fue Cinthia Fernández quien, desde su ingreso en marzo, se ubicó entre las creadoras de contenido más populares. Como era de esperarse, esto vino acompañado de la desaprobación de muchos usuarios de las redes y ella, pese a que había optado no hablar mucho al respecto, explicó en LAM (América) el por qué de su elección.

Cinthia Fernández respondió a las críticas por su presencia en DivasPlay: “Yo necesito la guita”

Entre las múltiples temáticas que polarizan la opinión de la sociedad, la validez del trabajo sexual se encuentra en el podio de las más debatidas. Respaldados por diversos argumentos y razones, algunos lo condenan por completo mientras otros lo consideran una profesión más. Pero esta conversación no solo se trata de la venta de contenido o del intercambio de servicios, sino que está vinculada al empoderamiento de la mujer y a la liberación sexual, temas que últimamente están muy presentes en la agenda pública.

Dicho contexto social permitió que ciertas figuras de la farándula no solo se sumaran a DivasPlay y lo anunciaran sin vergüenza, sino que pudieran hablar sobre ello libremente. Algunas de ellas manifestaron que la propuesta no solo les atraía económicamente, sino que les había parecido interesante o divertida.

Pero, en el caso de Cinthia Fernández, fue una decisión tomada simplemente en base a la plata. “Yo no lo quería hacer, pero yo necesito la guita, soy muy sincera”, expresó durante un diálogo con el cronista de LAM, Alejandro Castelo. Y agregó: “La propuesta económica es buena”.

Silvina Luna y Flor Peña son dos de las artistas argentinas más populares en Divas Play (Foto Instagram @divasplayok)

A su vez, compartió su reflexión personal sobre por qué otras de sus colegas -como Silvina Luna, Silvina Escudero y Barby Silenzi, entre otras- decidieron seguir los pasos de Flor Peña. “No es que ‘uh, bueno, lo hacen por guita...’, sino que creo que antes era una carnicería, antes era la tr**a del año, hoy soy como la tr**a del mes, va disminuyendo. Siento eso”, manifestó.

De todas maneras, explicó que las condiciones las pone ella y que por eso se siente más cómoda con este tipo de trabajo. “En definitiva, yo no estoy teniendo sexo con nadie, yo elijo el contenido que quiero, no me pongo en pe**tas total, a mí no me toca nadie”, dijo. Y continuó: “Esto lo hacen figuras muy grosas que tienen millones y millones de seguidores, gente de afuera que cobra un millón de dólares por películas”.

Cinthia Fernández aseguró que le costó tomar la decisión debido a sus hijas, Francesca, Charis y Bella (Crédito: Instagram/@cinthia_fernandez_)

Sin embargo, admitió que hacerlo le da vergüenza y que solo lo hace para poder darle una mejor vida a Bella, Charis y Francesca, sus hijas. “Yo toda la vida dije que me arrepentía de mostrar la cola, porque sé que le voy a tener que explicar a mis hijas, pero después mi realidad es que necesito la guita, mantengo toda mi casa, tengo muchísimos gastos y mi situación es lo quiero hacer porque necesito la guita, después no sé cuanto tiempo lo vaya a hacer”, finalizó.